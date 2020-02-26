شكرا لقرائتكم بارقة أمل.. الصين: أول لقاح لكورونا سيجرّب في أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خطوة مبشرة بالنسبة لآلاف المصابين الذين هددهم كورونا منذ مطلع ديسمبر الماضي، أعلنت الصين، الجمعة، أن لقاحاً سيجرب بعد شهرين على الإنسان.

وأوضح نائب وزير العلوم والتكنولوجيا شو نانبينغ، خلال مؤتمر صحافي، أن أول لقاح للفيروس المستجد الذي قتل أكثر من 2000 في الصين وحدها، سوف يخضع للتجارب السريرية في أواخر أبريل.

يأتي هذا في ظل إعلان عدة شركات مؤخراً عملها على إيجاد لقاح لهذا الفيروس الذي دب الذعر في العالم، بعد أن حصد أرواح 2233 في الصين وحدها، في آخر إحصاء أعلن عنه الجمعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي أن الباحثين يعملون لإيجاد لقاح يعالج فيروس كورونا، مضيفة أنها تقوم ببحوث معمقة لتحديد سبب هذا المرض.

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أكثر من 2000 وفاة في الصين وحدها

يشار إلى أن العلماء رجحوا أن يكون الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

وفي آخر إحصاء لعدد الوفيات، أعلنت الصين، الجمعة، وصول عدد الوفيات بالفيروس إلى 2233 حالة، بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجّلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019.

كورونا(أرشيفية- رويترز)

وأضافت اللجنة أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت في ووهان 319 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجّلت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجّلة الخميس (349 إصابة جديدة في هوباي).

وأصيب بالفيروس حتى اليوم حوالي 75 ألف شخص في الصين، ومئات آخرون في أكثر من 25 دولة.