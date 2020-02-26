تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الأناناس المزيّن بالكرز

المقادير:

- الزبدة : كوب ونصف

- السكر الناعم : كوب ونصف

- دقيق : كوبان

- بايكينغ باودر : ملعقتان صغيرتان

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- عصير الأناناس : 3 ملاعق كبيرة

- البيض : 3 حبات

- العسل : 4 ملاعق كبيرة

- أناناس : علبة (شرائح)

- كرز : 6 حبات (مقسمة إلى أنصاف)

الطريقة:

1. امسحي بالزبدة قاعدة قالب الكيك واقطعي دائرة من ورق الزبدة بحيث تتناسب مع مساحة قاعدة القالب وادهنيها بقليل من الزبدة، سخني الفرن إلى 170 درجة مئوية

2. بالخفاقة الكهربائية اخفقي الزبدة مع السكر والدقيق و البايكنج باودر والبيض والفانيلا وعصير الأناناس في إناء واسع لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط سميكاً كالكريمة

3. سخني العسل قليلاً في مقلاة وصبيه في قاعدة الكيك

4. رتبي شرائح الأناناس فوق العسل في القالب وضعي أنصاف حبوب الكرز في وسط شريحة الأناناس ثم صبي خليط الكيك فوقها واستعملي السكين لجعل السطح ناعماً

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5. اخبزي الكيكة في الفرن لمدة 40 - 45 دقيقة إلى أن يصفر السطح العلوي

6. اتركي الكيكة تبرد في القالب لمدة عشر دقائق (مع عدم زيادة هذه الفترة حتى لا تلتصق حبات الأناناس في القالب)

7. مرري السكين حول أطراف القالب لسهولة قلب الكيكة في صحن التقديم.

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