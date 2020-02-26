تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكليت بالكريمة

المقادير:

- حليب : كوبان (سائل)

- كريما : كوب (سائلة)

- الشوكولاتة : كوب (مبروشة)

- سكر : نصف كوب

- كريمة الخفق : كوب (مخفوقة / للتزيين) الطريقة: 1. ضعي كوبان من الحليب السائل بقدر على النار. 2. أضيفي كوب من الكريمة السائلة. 3. زيدي كوب من الشوكولاتة المبروشة مع نصف كوب من السكر. Advertisements 4. حركي حتى تغلي المكونات، وصبي الهوت شوكليت بفنجان التقديم، وزيني بطبقة من كريمة الحلويات المخفوقة، وبالقليل من الشوكولاتة البودرة وقدمي الأكواب ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موس الشوكولاتة بدون بيض تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة المحشوة بالكريمة

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