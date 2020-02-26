تعرفي على طريقة إعداد وتحضيرأرز القرنبيط للرجيم

المقادير

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- القرنبيط : 2 رأس (زهرة / مقطع زهرات متوسطة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

الطريقة:

سخني الفرن على حرارة 230 درجة.

بطني صينية الفرن بورق الألمنيوم وادهنيها بالزيت النباتي.

ضعي الزهرة على مراحل بمحضرة الطعام وافرميها حتى تصبح فتات صغيرة الحجم جداً بحجم حبة الأرز.

تبلي بالملح والفلفل الأسود.

ضعي الزهرة في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 10 دقائق مع التحريك من وقت لآخر حتى تتحمر وتنضج وتصبح ذهبية اللون.

قدميها ساخنة إلى جانب اللحم أو الدجاج أو الخضار المطبوخة حسب الرغبة.

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