شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لعلاج انسداد الأنف لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعاني الكثير من الآباء والأمهات من مشكلة انسداد الأنف لدى الأطفال لاسيما في فصل الشتاء والربيع مع تدني درجات الحرارة ونشاط الغبار، وتسبب هذه الحالة إزعاجاً كبيراً للأطفال الصغار.

وتقيّد البروتوكولات الطبية الأطباء في علاج هذا الانسداد بسبب التفاعلات الدوائية. لذلك، ينصح الطبيب عادة بانتظار الشفاء من نزلة البرد أو الاحتقان لينتهي الانسداد معه.

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لكن يمكنك استخدام العلاجات المنزلية الطبيعية ليستطيع الصغير التنفس بارتياح.

* ضع شريحة من البصل في غرفة نوم الطفل، سيساعده ذلك على التنفس وفتح ثغرات في المخاط الجاف الذي يسد الأنف.

* إضافة شرائح الليمون (الحامض) لماء استحمام الطفل، وكذلك ليفة الاستحمام.

* شراب البابونج شاي علاجي يساعد الطفل على التخلص من انسداد الأنف والتنفس بارتياح.