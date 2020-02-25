فيروس كورونا.. ما هي الأطعمة التي تساعدك على محاربة العدوى؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أثار فيروس كورونا المستجد، حالةً من الرعب والفزع حول العالم، بعد أن اجتاح ما يقرب من 30 بلدًا ومنطقة في قارات مختلفة، وتخطت حالات الإصابة به 45 ألف شخص، معظمهم في الصين، التي بدأ فيها المرض نهاية ديسمبر الماضي.

وأشارت منظمة الصحة العالمية الى ان دول العالم مطالبة ببذل المزيد من الجهد والاستعداد لوباء محتمل بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأوضحت أنه من المبكر إعلان الوباء حاليا، ولكن لابد أن تكون دول العالم في مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال، إذ لا بد ويعلن الوباء عندما ينتقل المرض بسهولة من شخص لآخر في العديد من مناطق العالم.

فقد سجلت العديد من دول العالم إصابات جديدة بالفيروس القاتل، منها كوريا الجنوبية، وإيطاليا وإيران، والكويت والبحرين، وهو ما أثار مخاوف من أن يصبح الفيروس وباء عالميا.

كما أعلنت كل من العراق وأفغانستان والكويت والبحرين، عن أولى حالات الإصابة لديها بفيروس كورونا، وكانت جميع الحالات قادمة من إيران.

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وظهرت معظم حالات العدوى في الصين، لكن دولا أخرى بينها إيران، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا تصارع من أجل احتواء الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي. ولم يُكشف حتى الآن عن لقاح يعمل على منع انتشار فيروس كورونا.

وأصيب نحو 77 ألفا في الصين، حيث ظهر المرض العام المنصرم، وتوفي نحو 2600 شخص نتيجة ذلك الفيروس.

وتأكدت إصابة أكثر من 1200 حالة في 26 دولة أخرى، وتوفي أكثر من 20 جرّاء الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين. وأعلنت إيطاليا عن حالة الوفاة الرابعة لديها يوم أمس الاثنين.

ويمكن أن يسبب فيروس كورونا الجديد أعراضاً خفيفة إلى شديدة لدى الأشخاص المصابين بالفيروس. عادة ما تكون الأعراض الخفيفة لفيروس كورونا شبيهة بالإنفلونزا، والتي تشمل سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والحمى. لكن عندما تصبح الأعراض حادة، فتؤدي إلى صعوبات في التنفس أو التهاب رئوي أو الوفاة.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع أخصائية التغذية ماري بيل حرب اذ تحدثت عن فيروس الكورونا وأفضل الاطعمة التي لا بد من اللجوء إليها لزيادة مستوى نقص المناعة.