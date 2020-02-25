الجمعية الأميركية للقلب تؤكّد أن تناول المقرمشات يسبب ارتفاع ثلاثي الجلسريد في الدم

واشنطن - لايف ستايل
يسبب الإكثار من تناول المقرمشات، العديد من الأضرار الضحية، خاصة أنها تخلوا من مكونات غذائية أساسية، مثل الألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن.وتحتوي أكياس المقرمشات على نسبة كبيرة من السكريات والكربوهيدرات، وكانت الجمعية الأميركية للقلب قد أوضحت أن تناول الأطعمة الغنية بالسكر والصوديوم يسبب ارتفاع ثلاثي الجلسريد في الدم.
ويقول موقع "إيتينغ ويل"، إن أكياس المقرمشات تعد مصدرا وفيرا للسعرات الحرارية، التي تسبب زيادة الوزن والسمنة، وتكون سببا في زيادة فرص الإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل مرض السكري من النوع الثاني. ومن أضرار المقرمشات، أيضا، أنها تكون من مسببات تسوس الأسنان، لأنها تحتوي على الكربوهيدرات، التي تغذي بكتيريا الأسنان، وتؤدي لتراكم بعض الترسبات على سطح السن مكونة ما يعرف باسم "البلاك".
وينصح الخبراء بعدم الإكثار من تناول المقرمشات، وتناول الفواكه، التي تحتوي على نسب عالية من الألياف، والأطعمة الصحية الأخرى، وشرب الماء، حتى لا تشعر بالجوع، فتكون مضطرا للبحث تناول أشياء لها أضرار صحية مثل المقرمشات.
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