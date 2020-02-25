هؤلاء وضعوا نشيد الكويت الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - النشيد الوطني يشكل قلب الوجدان النابض لأبناء الكويت، كلماته من دم ولحم والموسيقى تسري في القلوب، ولكن متى بدأت قصة النشيد الوطني الكويتي؟ الكويت في عيدها الوطني.. استثمارات مليارية تعزز صناعة النفط اليوم الوطني الكويتي.. ذكرى تاريخ حافل بالإنجازات

عقب تسلم الشيخ جابر الأحمد الصباح ولاية العهد تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء برئاسته ليغير النشيد الأميري القديم ويمهد الطريق لنشيد وطني معاصر.

3 كويتيين نالوا شرف كتابة وتلحين وتوزيع النشيد الجديد؛ الشاعر أحمد مشاري العدواني، الملحن إبراهيم الصولة مطور الفنون الشعبية والموزع أحمد علي مؤسس مكتبة التراث الموسيقي بالكويت.

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