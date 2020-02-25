شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية المتابعة مع فريق متخصص فى التغذية... الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من ضمن الأخطاء التي يقع بها مريض السمنة هى الاعتماد على التخسيس بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعى والتعامل مع تجار أدوية ضارة بشكل مباشر دون التفكير إذا كان هذا الدواء يناسبه أم لا.

هذا ما أكدته الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة "مصر بدون سمنة"، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، من خلال هذا التقرير وتوضح الأساليب الصحيحة لإنقاص الوزن.



نصائح ذهبية لإنقاص الوزن بدون حرمان

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل فى حديثها لـ"الخليج 365" إن هناك العديد من الأخطاء التي قد يقع فيها مريض السمنة وهى متابعة مواقع الإنترنت من أجل التخسيس فيخضعون إلى حميات غذائية غير متوازنة وقاسية من أجل إنقاص الوزن، مما يعرضهم للعديد من المخاطر، لاسيما إن جسم الإنسان يختلف من شخص إلى آخر وليس من الضروري النظام الذي ينجح مع أحد أن يحقق نتائج إيجابية معك، كما إن الخضوع لحمية غذائية وحرمان الجسم من الطعام من أكثر الأخطاء التي يقع بها البعض، فيجب التعامل مع جسم الإنسان بذكاء .

وأكدت أنه يجب تنظيم مواعيد ثابتة لتناول الوجبات الثلاثة الإفطار والغذاء والعشاء على أن تكون وجبة العشاء في السابعة مساء، وبعد ذلك يمكن تناول الخضروات الطازجة مثل الخيار أو الخس أو الكابوتشي وغيرها من الطعام السالب في سعراته الحرارية.

وأشارت أنه يجب تناول جميع أنواع الطعام المختلفة ولكن بكميات قليلة ومتوازنة بحيث لا يكون هناك طعام تشعر بالحرمان منه، ولتقليل الشهية يجب تناول كورس التخسيس المخصص لإنقاص الوزن والذي يتم وضعه من قبل متخصص تغذية وعدم التعامل مع مجهولين يروجون لمنتجات لإنقاص الوزن من أجل التربح.

وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة دعاء سهيل على أهمية المتابعة من قبل خبير تغذية متخصص على مدار 24 ساعة وهو ما تقدمه هي وفريقها الطبي، حيث أنها أول من أسست فكرة التخسيس أون لاين بدون الذهاب للطبيب، لاسيما إن ممارسة الأنظمة والوصفات المنتشرة على الانترنت من أخطر ما يكون بدون أن يصفها خبير التغذية للمريض، وكذلك تناول أدوية تخسيس غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة.

وأعلنت إن لكل شخص ولكل حالة مرضية أسلوب خاص بها في إنقاص الوزن يختلف عن الآخر، ولكل شخص أيضا كورس التخسيس المناسب له والتي تقوم بتقديمه له والمكون من مجموعة من ألياف عشبية حسب الحالة المرضية لكل إنسان، ولا يمكن وصفه قبل أن يعرف خبير ومختص التغذية التابع لفريقها الحالة الصحية الكاملة للمريض الذي يتواصل معه.

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