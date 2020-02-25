شكرا لقرائتكم خبر عن عملية تحويل الاثنى عشر وعملية الساسى ومدى كفاءتها... الدكتور كريم صبرى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأنواع لجراحات السمنة من ضمنها عملية تحويل مسار الاثنى عشر وعملية الساسي وثنائي التقسيم.

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي مدى تأثير عملية تحويل مسار الاثنى عشر وعملية الساسي في التخلص من الوزن الزائد.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” إن تحويل المسار مع التكميم هي فكرة طبيب يدعى "سنتورس" حيث كان يقوم بعمل وصلتين ويوصل احداهما ما بعد التكميم وكانت لها مشاكل حيث كانت تتسبب في عمل انسدادات معوية كثيرة، ولكن مع تطور العلم اصبح هناك ( الساسي) وهو تكميم المعدة مع تحويل المسار ذات الوصلة الواحدة،حيث يتم عمل التكميم والتحويل بوصلة واحدة بسيطة.

وأشار إن الفكرة قائمة على إن الأكل يمر في مسارين اثنين مسار الاثنى عشر وهو المسار الطبيعي وجزء من الاكل يتم تحويله خلال الوصلة الواحدة التي تم عملها في تحويل المسار، وهذا يجعل الطعام عندما يمر في المسار الطبيعي يعوض نقص الفيتامين وبالتالي لا نحتاج لتناول الفيتامينات بعدها.



معلومات هامة حول عملية الساسي او ثنائي التقسيم

ولفت أنها عملية مفيدة وليس لها ضرر على المدى البعيد لكن لم يتم إجراء عدد أبحاث كافية عليها، وأنفرد بأنني أول من أجراها في مصر، تحويل مسار مع تكميم معدة (الساسي) أو ثنائي التقسيم، وكل الأبحاث التي أجريت بعد ذلك عليها لا تثبت عدم الاحتياج لتناول الفيتامين بعدها، لذلك فنحن نوصي المرضى أيضا بتناول الفيتامينات، ولكن مدى الاحتياج للفيتامينات يكون أقل مقارنة بتحويل مسار المعدة المصغر أو الكلاسيكي.



معلومات هامة حول تحويل مسار الاثنى عشر (1)

وأعلن إن هناك عملية أخرى وهي عملية تحويل مسار الاثنى عشر والتي يتم إجراؤها وهي نفس الفكرة بالضبط ولكن القص يكون بعد بداية الاثنى عشر بـ3 سم، ونقوم بأخذ 3 أمتار في الإمعاء ونقوم بزراعتهم أعلى الاثنى عشر ، لافتاً أنها عملية قوية للغاية في القضاء على السكر وإنقاص الوزن، ولكن عدم القدرة المادية تعتبر عائقا أمام إجرائها لأنها مكلفة جدا وتقنيا تحتاج إلى استعدادات كثيرة، ولكنها من العمليات القوية جدا في إنقاص الوزن، وننصح بها في حالتين، في حالة تواجد القدرة المادية، وفي حالة وجود جراح ماهر قادر على إجرائها.

يشار إلى إنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في كل من مصر الجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الإسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية، بالإضافة إلى علاج السمنة والتغذية العلاجية.

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ أ شارع القبة - ميدان روكسي- عمارة صيدلية العزبي- الدور الرابع- مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحرية - برج الحرية- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عيادة 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الإسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصلية الليبية

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر



للتواصل طارق صبري