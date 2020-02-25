شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام البوتكس فى علاج السمنة هو الأحدث.. مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من التقنيات الحديثة التى أصبحت تستخدم فى علاج السمنة والتخلص منها بمنتهى السهولة بدون أى مضاعفات.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح في التقرير التالي أحدث التقنيات الحديثة في علاج السمنة والتخلص منها نهائياً.

وأوضحت مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر أن من أحدث التقنيات الحديثة في علاج السمنة هو استخدام البوتكس في التخلص من الدهون، فهي تلك المادة التي كانت تستخدم في علاج تجاعيد الوجه والرقبة، ولكن الآن أصبحنا نستخدمها عن طريق المنظار الذي يتم إدخاله عن طريق الفم، باستخدام مخدر بسيط، حيث يتم في أول خمس دقائق من الاطمئنان على المريض من أنه لم يعاني من أي قرح في جدار المعدة.



كيف يتم استخدام البوتكس في علاج السمنة؟

ثم بعد ذلك يتم حقن البوتكس من بداية المعدة في جدار المعدة والعضلات، وعن طريق تلك التقنية يتم تقليل حركة المعدة ويزيد من إحساس المريض بالشبع، ويقلل من إفراز هرمون اللبتين والجريلين المسئولين عن الشعور بالجوع.

وخلال فترة الاستفادة من حقن البوتكس في جدار المعدة والذي يستمر من ستة أشهر إلى عام يستطيع المريض انقاص من 20 إلى 30 كيلو من وزنه، وهذا الإجراء مفيد جداً للمرضى الذين يعانون من زيادة في الوزن وليس السمنة المفرطة، حيث يسير المريض على نظام غذائي محكم بعد حقن البوتكس، مع ضرورة ممارسة الرياضة بإنتظام حتى يصل بعدها إلى الوزن المثالي.



6 مميزات لإستخدام البوتكس في علاج السمنة

يتميز استخدام البوتكس في علاج السمنة بأنه يتم بدون أي مضاعفات أو آثار جانبية، بعد إجراء العملية يكون هناك آلم بسيط نتيجة إجراء الحقن ثم بعد ذلك يختفي تماما في خلال يومين ثم يعود المريض إلى مزاولة حياته الطبيعية بعدها.

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