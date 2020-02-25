2400 قرد في مهمة انتحارية لإنقاذ البشرية من كورونا

حقن علماء أمريكيون أكثر من 2400 قرد تجارب، بتركيبة مميتة من فيروس كورونا الجديد، في محاولة لإيجاد مصل مضاد ناجح له.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأنَّ العلماء عالجوا سابقاً قرود من فصيلة "مكاكيس ريسوس" المصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) بعد حقنها بلقاح تجريبي مضاد للفيروسات يسمى "ريمسيفير".

وقال علماء في المعاهد الوطنية الصحية الأمريكية إنَّ هذا اللقاح أثبت نجاحاً عندما تمَّ حقن القرود به قبل إصابتها بفيروس "ميرس"، وإنهم يأملون في تجربته مع فيروس كورونا (كوفيد – 19).

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في الوقت ذاته، هناك تجارب سريرية كثيرة أخرى على لقاح "ريمسيفير" لعلاج فيروس كورونا في الصين، كما تمَّ إعطاءه لبعض المرضى في محاولة لعلاجهم.

وكشفت نتائج الدراسة الأمريكية التي نشرت هذا الشهر عن تأثير لقاح "ريمسيفير" على 3 مجموعات من القرود.

وأثناء الدراسة، قسَّم العلماء القرود إلى 3 مجموعات داخل أحد مختبرات هاميلتون في مونتانا بالولايات المتحدة، وحقنوا مجموعة منها باللقاح قبل 24 ساعة من حقنها بفيروس "ميرس"، بينما حقنوا مجموعة أخرى باللقاح بعد 12 ساعة من التقاطها للعدوى، ولم تحصل المجموعة الأخيرة على أي علاج.

وراقب العلماء القرود لمدة 6 أيام ولم تظهر على مجموعة القرود التي حصلت على اللقاح قبل إصابتها بالفيروس أي أعراض مرضية، أما المجموعة التي خضعت للعلاج بعد إصابتها بالفيروس، فتعرضت لضرر بسيط في الرئتين ولا يزال مصيرها غير معلوم.