وداعا مبارك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحل مبارك بعد صراع طويل مع المرض ذلك الرئيس الذي رفع هيبة الدولة المصرية عاليا في المحافل الدولية، رغم ما آلت له أحوال البلاد في الأيام الأخيرة من عهده حتى تنحى عن حكم مصر حقنا لدماء المصريين بعد ثورة شعبية خالدة عمّت الشوارع والميادين المصرية.

وفاة مبارك بعد أيام من ذكرى تنحيه التاسعة



30 عاما في حكم مصر.. مبارك من الصعود إلى التنحي



توفي، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن عمر يناهز 91 عاما بعد أيام من الذكرى التاسعة لتنحيه في 11 فبراير/شباط 2011.

ووفق التلفزيون المصري الرسمي فإن مبارك توفي بأحد المستشفيات العسكرية.



فيما قالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن مبارك أجرى صباح اليوم الثلاثاء جراحة عاجلة في الأمعاء أسفرت عن مضاعفات أودت بحياته.



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وحتى الساعة 11:00 ت.غ لم يصدر تعقيب رسمي من أسرة الرئيس الأسبق حول الوفاة من عدمها.



وأصيب الرئيس المصري الأسبق بحالة إعياء الشهر الماضي وخضع لفحوصات طبية دقيقة أظهرت ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.



ونهاية الشهر الماضي، قال علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله".



ومبارك "91 عاما" مواليد مايو/أيار 1928 حكم البلاد لمدة 3 عقود قبل أن تطيح به احتجاجات شعبية خرجت في الشوارع والميادين 25 يناير/كانون الثاني 2011 ليترك السلطة في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.

وشهدت سنوات حكم مبارك الثلاثين "1981- 2011" وما قبلها وما تلاها محطات انتصارات وانكسارات، عبر فيها الرئيس الراحل من حياة عسكرية زاهية حافلة بالإنجازات والتكريم، إلى حياة مدنية دخلها نائبا لرئيس الجمهورية ثم رئيسا.

وتدرج فيها من رؤيته كبطل قومي مساهم في إنقاذ البلاد إلى اعتباره مسؤولا عن أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية أطاحت به من السلطة ومن ثم محاكمته إلى أن تمت تبرئته من أغلبها.