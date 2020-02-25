الرياض - لايف ستايل باشرت الجهات الأمنية السعودية في مكة المكرمة، صباح الاثنين، التحقيق في انتحار معتمرة قفزت من الدور الثاني من مقر سكنها بـ"حي جرول" بالمدينة المقدسة.وبحسب المعلومات، التي نشرتها صحيفة "سبق" المحلية، فإن المعتمرة سودانية الجنسية، ووضعت حدا لحياتها صباح اليوم، وأضافت الصحيفة أن المعتمرة رمت بنفسها من الدور الثاني من العمارة التي تقطنها، مما أدى إلى وفاتها على الفور. ووفقا للمصدر ذاته، فقد قامت الشرطة السعودية بفتح تحقيق موسع في الحادثة لمعرفة ملابسات الحادثة قــــــــد يهمك أيــــــــضًأ :

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن السعودي يفتح تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات حادثة انتحار معتمرة في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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