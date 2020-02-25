شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أنواع الأورام السرطانية وأعراضها.. الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، كل شيء يخص مرض السرطان، موضحة ما هو مرض السرطان؟.. وعرفته على أنه مجموعة من الأمراض التي تتميز بنمو وتكاثر بصورة غير طبيعية للخلايا، وتتسبب في تدميرالخلايا السليمة المتواجدة داخل الجسم.

وأوضح التقريرالمنشورعبر موقع وزارة الصحة السعودية، أن الخلايا السرطانية لها القدرة على التكاثر والانتقال من عضو إلى آخر في الجسم بشكل ملحوظ، مؤكدة أن هناك سرطان حميد وأخر خبيث والفرق بينهم هو التالي:

-الورم السرطاني أو الورم الحميد، يكون عاده كتله واحدة محددة، ويكون الشكل الخارجي للورم دائري أو بيضاوي، و لا توجد عوارض جانيه له، و بطيء النمو، وأيضا غالبا يحاط بغشاء خارج الورم، و ليس لديه القدرة على الانتشار، وغالبا لا يحدث ارتجاع للورم بعد استئصاله، وفي معظم الحالات لا يسبب الوفاة.

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-أما الورم السرطاني الخبيث، فيكون كتله متفرع وغيرمحدده، والشكل الخارجي غير منتظم ومتفاوت، ويصاحبه عوارض جانيه، ويكون سريع النمو والإنتشار، وغير محاط بغشاء خارج الورم، وفي العديد من الحالات المصابة يحدث ارتجاع للورم بعد استئصاله، ويسبب الوفاة.

وقدمت وزارة الصحة السعودية، الأعراض المصاحبة لمرض السرطان، ومنها، الإحساس بالتعب الشديد، وفقدان الوزن غير المبرر، وأيضا ارتفاع حرارة الجسم بالإضافة إلي التعرق الليلي، وحدوث تغيرات في الجلد كتغير اللون أو ظهور كتل تحت الجلد.

ومن ضمن الأعراض التي قدمتها وزارة الصحة السعودية، التعرض للتغيرات في الجهاز الهضمي كالإصابة بالإمساك أو الإسهال، والإصابة بالسعال المستمر، وألم شديد في الجسم والمفاصل، والتعرض في بعض الأحيان للنزيف الغير مبرر.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، أنه من ضمن أسباب الإصابة بالسرطان، التدخين له دور كبير، وقلة تناول الخضروات والفواكه، وأيضا الإصابة بفيروسات الكبد، الإصابة بفيروس بعنق الرحم، وزيادة الوزن لها دور كبير، وقلة الحركة لها دور كبير.