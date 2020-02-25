شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء لن يخبرك بها طبيب العيون عن النظارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نذهب لطبيب العيون لقياس نسبة النظر، ومعرفة حقيقة إذا كنا بحاجة إلي ارتداء النظارة الطبيبة لوضوح الرئوية أم لا، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأشياء التي يخبئها طبيب العيوب عن النظارات وذلك وفقا لموقع "the healthy".

-نظارات القراءة

مع التقدم في العمر، يحتاج البعض لشراء نظارات القراءة، التي حذر البعض منها دون الرجوع للطبيب، ولكن في حقيقة الأمر هذا النوع من النظارات يتم شراءه من الصيدليات والهدف هو تكبير ما تقوم بقراءته، وهي لا تشكل خطرا علي صحة العين ولا تعرضها للخطر، لأنك ستحتاج لها خاصة بعد سن الأربعين.

-تعرض النظارة للخدوش

يمكنك الرئوية من خلال العدسات المخدوشة، ولكنها تصبح غير واضحة وهذا يتسب في تحمل العين الجهد حتي تستطيع القراءة والمشاهدة بشكل جيد، وهذا الأمر يكون حله هو شراء عدسات جديدة للنظارات.

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-شراء عدسات جديدة يحتاج إطارات جديدة

في بعض الأحيان يسعي الأشخاص عند تغير العدسات الخاصة بالنظارة إلي تركيبها علي نفس الإطار السابق، ولكن هذا الأمر يعد غير صحي، لأن تركيب العدسات الجديدة يتطلب تسخين الإطارات القديمة وهذا يتسب في ضعفه وزيادة فرص تعرضه للكسر، ولذا عليك شراء إطارات جديدة.

-النظارات الزجاجية خطرا

قديما كان تصنيع النظارات بالعدسات الزجاجية ولكنها تشكل خطرا في حالة تعرضها للكسر، فإذا دخل الزجاج إلي العين يعرضها للخطر، ولذا الحل الأمثل هو العدسات البلاستكية.