ما هي أسباب كثرة حركة الجنين في الشهر السابع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 01:41 مساءً - تشعر المرأة الحامل، بالإكثار من حركة الجنين في الشهر السابع، ويرجع ذلك لعدة أسباب، حيث يبدأ الطفل في الثقل ويزيد وزنك، ويسبب إجهاد الظهر وضيق التنفس.

ستستمر انقباضات هذا الشهر، وستصبح أكثر وضوحاً خلال بقية فترة الحمل، تشمل المخاوف في الشهر السابع من الحمل النزيف والولادة المبكرة.

قد تحدث التغيرات العاطفية والاكتئاب خلال الثلث الثالث من الحمل، وهنا عليك أن تتحدثي إلى اختصاصي الرعاية الصحية الخاص بك حول هذه المشاعر

قالت الدكتور أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد: الحامل عند دخول الثلث الأخير من الحمل، ستبدأ في زيادة الوزن أكثر فأكثر. هذا الوزن الزائد ضروري للحفاظ على حمل صحي. لا تحاولي إنقاص وزنك خلال هذا الوقت؛ لأن حرق مخازن الدهون الخاصة بك يمكن أن يطلق سموماً.

التغيرات الجسدية في الشهر السابع من الحمل:

من المحتمل أن تعاودي طبيبك مرة كل أسبوعين الآن. قد يبدأ تسريب ثدييك بسائل واضح يسمى اللبأ، وقد يتم التخلص من رصيدك، وقد تشعرين بأن الأمور ضيقة جداً في البطن. آلام الظهر وضيق التنفس سوف تنشأ. سيصبح طفلك نشيطاً للغاية خلال هذا الفصل، مما قد يتركك متألمة بعض الأحيان!

زاد حجم الدم المنتشر في جسمك الآن بنسبة 30 ٪ إلى 50 ٪ أكثر من المعتاد. هذا للتأكد من توفر كمية كافية من الدم لخدمة الجنين ولتعويض الدم الذي ستخسرينه عند الولادة.

في هذا الشهر، سوف تبدأ حركات طفلك في التغيير. عندما تصبح المساحة في الرحم ضيقة، فإن طفلك سوف يصنع حركات أصغر مثل تحريك المرفقين والركبتين. من المرجح أن يحرك رجليه. إنهما تزدادان ثقلاً الآن؛ محاولة للحفاظ على الموقف الجيد.

سيصبح إفرازك المهبلي الأبيض ثقيلاً بشكل متزايد هذا الشهر، وقد يبدأ ثديك في تسريب اللبأ. الحموضة المعوية لا تزال شائعة.

يضع الطفل النامي الكثير من الضغط على الحجاب الحاجز والكبد والمعدة والأمعاء. الوزن الإضافي يمكن أن يسبب آلام الظهر. يضغط طفلك على رئتيك، مما يجعلك تشعرين بضيق التنفس في بعض الأحيان. سيشعر القفص الصدري والحوض بالتقرح مع زيادة حجم طفلك. سوف تشعرين بأنك أكبر حجماً وأكثر إحكاماً، وسوف تكون حركتك أبطأ، وربما تبدأ في التهاون.

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طرق علاج تعب الشهر السابع

لتقليل إجهاد الظهر، تأكدي من الحفاظ على وضع جيد، وارتداء أحذية بكعب منخفض، واستخدام مرتبة ثابتة عند الاستلقاء. تأكدي أيضاً من حصولك على التغذية والتمارين الرياضية المناسبة للحفاظ على مستويات الطاقة لديك وزيادة القدرة على التحمل عند الولادة. تتناسب الأنشطة البدنية مثل السباحة جيداً مع الحمل المتأخر. لا تبالغي في التمرين!

السفر في الشهر السابع

هذا الشهر، لن تسمح لك العديد من شركات الطيران بالسفر بعد الآن، أو ستحتاجين إلى شهادة طبية من طبيبك تفيد بأنه من الآمن لك السفر. قد ترغبين أيضاً في تجنب الرحلات الطويلة بالسيارة؛ لأنها ستكون غير مريحة. إذا كان يجب عليك السفر لمسافات طويلة، فتأكدي من الاستيقاظ والتجول لمدة خمس دقائق كل ساعة؛ للحفاظ على الدورة الدموية.

أهمية حركة الطفل في رحم الأم