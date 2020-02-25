نمو الطفل بعد الولادة وعلاقته بأمه من 7-12 شهراً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 01:41 مساءً - جدول المحتوى 1 - الطفل في الشهر السابع من عمره 2 - الطفل في الشهر الثامن من عمره 3 - الطفل في الشهر التاسع من عمره 4 - الطفل من عمر الـ 10 - 12 شهراً على الآباء الاهتمام بطفلهم أكثر من ذي قبل، فأعدوا له الأدوات الآمنة لتحميه من الزوايا القاسية والحيطان والكهرباء والتدفئة والغاز، ولا تتركوا أي أداة خطرة على الأرض.

الطفل في هذه المرحلة يحمل أي شيء ويفحصه بدقة ثم يرميه. الفم واليدان أخطر الأشياء في لعب الطفل، زوديه بثياب ناعمة تحميه من أي صدمة على ألا تقيد حركته، اختصاصي طب الطوارئ هاشم حمدي، من مستشفى القاهرة، ينصحك بما يلي: Advertisements الطفل في الشهر السابع من عمره يبدأ الطفل بتمييز الوجوه ويكون أكثر حذراً من الوجوه الغريبة؛ فلا يترك أمه تذهب إلى شخص غريب، وذلك بأن يبكي فينادي عليها بأصوات تشبه «ماما» أو«بابا»، ويريدها أن تحمله أينما ذهبت.

يدرك تعبيرات الأهل من مدح أو رفض أو تأنيب، تنمو لديه أول مجموعة من الأسنان. وعند طفل آخر قد تنمو في وقت مبكر، وتتأخر عند آخرين حتى السنة الأولى من العمر. ولا يعتبر ذلك مشكلة.

إن شعور الطفل بالضيق وهو يحاول وضع الأشياء في فمه ومضغها، يعني أن أسنانه بدأت بالنمو. وستظهر في وقت قريب.

قومي بعمل تدليك خفيف للثة الطفل بإصبعك وغطي الطفل جيداً في الليل؛ لأنه غالباً في هذه المرحلة ما يحاول رفس الغطاء في الليل. الطفل في الشهر الثامن من عمره يبدأ بالصعود والنزول ويلعب بنشاط، ويشد كل ما يلمس، يمسك الألعاب بيديه ويرمي بعضها فوق بعض، يجلس بحرية ويستطيع الوقوف إذا أمسكت يديه.

لاتزال قدرة الطفل على التذكر محدودة ولكنها أكثر تقدماً، يصبح أكثر اجتماعية وأكثر عناداً، ولذلك عليك احترام رغباته وشعوره إن أمكن، لكن وجهي سلوكه وارفضي بعض رغباته. الطفل في الشهر التاسع من عمره يتحرك هنا وهناك بمجرد أن يصحو، قد يسقط مراراً على الأرض أو قد يضع إصبعه بين الباب والحائط أو في درج. يمزق الكتب ويرميها على الأرض دون توقف.

يلاحق أمه ويحاول تقليد تصرفاتها، يطلب أشياء كثيرة وتكثر أسئلته ويرفض أن يحمله أحد إذا كان يستمتع بوقته، حضري نفسك لأوقات الطوارئ دون تقييد لحرية الطفل في اكتشاف ما يدور حوله.

يبلغ عدد أسنانه من 4 - 6 أسنان، يحب مراقبة كيف تسقط الأشياء على الأرض، ويحدق في الأشياء المتحركة لفترة ثم يلتقطها ليراها عن قرب، كما أنه يتعلم الكلام أسرع. الطفل من عمر الـ 10 - 12 شهراً يهتم بما تقوم به أمه وأبوه من أعمال؛ ويحاول تقليدهما. وفي نفس الوقت يحاول تعلم العادات والأخلاق والسلوكيات الجيدة، يحب مشاهدة نفسه في المرآة والتجوال في البيت.

يعبر عن نفسه بـ«نعم» أو «لا»، يفهم الكلمات أكثر مما يستطيع التحدث، يحب سماع المديح وتدل تعبيرات وجهه على عدم الرضا عند سماع كلمات سلبية «لا» أو «لا تفعل»، ويرفض التعامل مع الغرباء.

يصبح قادراً على التفريق بين الداخل والخارج، ويختار الألعاب التي يرغب اللعب بها، يصدر أصواتاً عند رمي الألعاب فوق بعضها مما يدل على شعوره بالوحدة. مما يطور من حالته العقلية.

قد يلتقط شيئاً صغيراً بإبهامه وإصبعه الأوسط، لم يعد يعتمد على أمه ولا يشكرها على سلوكها ومساعدتها له، كما تظهر رغباته الشخصية في انتقاء اللعب التي يريد اللعب بها.

يستمتع كثيراً باللعب بمستحضرات التجميل التي تستخدمها الأم وبساعة والده وميدالية المفاتيح، فلا تتجاهلي فضول طفلك، واحترمي رغباته بالاستقلالية والاعتماد على الذات.

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كانت هذه تفاصيل خبر نمو الطفل بعد الولادة وعلاقته بأمه من 7-12 شهراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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