شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب رفة العين! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 رفة العين أو رعشة العين Eye twitching ، هي حالة تشنج أو رجفة لا إرادية في جفن العين وتتكرر كل عدة ثواني ، وفي بعض الأحيان يكون التشنج قوي مما يتسبب في غلق العين بشكل كامل .

ورفة العين هي حالة غير مؤلمة وتصيب الكثير من الأشخاص . يمكن للتوتر والإرهاق أن يكون سبباً رئيسياً لمعظم حالات رفة العين ، وقد يكون عرض لبعض الأمراض العصبية . الأسباب • الإرهاق والتوتر وعدم أخذ قدر كافي من النوم . • تناول مشروبات تحتوي على كميات مرتفعة من الكافيين . • تناول الكحول والتدخين . Advertisements • التهاب العين بسبب التعرض لمادة مهيجة مثل التراب والكلور ومواد التنظيف الشائعة . • بذل مجهود بدني كبير . • أمراض العيون مثل التهاب الجفن ، جفاف العين ، التحسس للضوء ، التهاب الملتحمة . • الجلوس ساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب أو التلفاز . ونادراً ما يرجع رفة العين إلى الإصابة بالأمراض التالية: • شلل بل . • مشكلات بعنق الرحم لدى السيدات . • مرض باركنسون . • عرض جانبي لبعض أدوية الصرع والذهان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسباب رفة العين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.