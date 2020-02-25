ممثلة الأمم المتحدة بالإمارات: محو الأمية أساس التنمية المستدامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، إن ملتقى تحدي الأمية بدبي يركز على نشر المعرفة في المنطقة العربية، والذي يعد من أسس التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكدت عساف لـ"العين الإخبارية"، على هامش الملتقى، ضرورة تعليم الفتيات والاستفادة من تجربة دولة الإمارات في محو الأمية.

ويعكس الملتقى الذي تستضيفه دبي يومي 24 و25 فبراير/شباط، سعي الدول إلى إزالة العوائق أمام نشر المعرفة بالقراءة والكتابة بين جموع أفراد المجتمعات المستهدفة، وأهمية تضافر الجهود، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية في المنطقة والعالم، سعياً نحو تحقيق أسمى أهداف الإنسانية، وهي المعرفة.

ويستهدف طرح الرؤى الدولية، وأفضل الممارسات المعاصرة في مجال تعليم الكبار، وتسليط الضوء على تجارب الأفراد والمؤسَّسات والحكومات الملهمة في مجال محو الأمية، وإبراز إسهاماتهم العلمية في مواجهة هذه الظاهرة.