8 أطعمة يمكنك تناولها بكميات كبيرة دون الشعور بالذنب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يوجد نوعان من الأشخاص في هذا العالم، النوع الأول هم الذين يلتزمون بسياسة الثلاث وجبات خلال اليوم، والنوع الثاني هم الذين لا يلتزمون بهذه السياسة، فإذا كنتِ منهم، وتحبين تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم، أو تأكلين عندما ترين الطعام، إليك الأطعمة التي ستشعرك بالشبع، ومهما تناولتِ منها لن تشعري بالذنب أو تخافي من زيادة وزنك.

البوشار

يحتوي كل كوب من البوشار المفرقع على 30 سعرة حرارية، ولذا يعتبر وجبة خفيفة ورائعة، إذ لم يتم إعدادها بالزبدة أو لم يتم إضافة التوابل والملح عليها، كما أنها قليلة السعرات الحرارية ومصدراً غنياً بالالياف، والأهم أنها لا ترفع الكولسترول.

الكرفس

يحتوي كل ساق من الكرفس على 6 سعرات حرارية، ويعتبر نوعاً من أنواع الخضروات، وترتفع فيه نسبة المء، كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف، وله العديد من الفوائد الصحية.

الجبنة البيضاء

كل كوب من الجينة البيضاء يحتوي على 222 سعرة حرارية، أما إذا كان قليل الدسم فيحتوي على 163 سعرة حرارية.

وتعتبر الجينة البيضاء وجبةً خفيفةً ومصدراً غنياً بالكالسيوم والفيتامينات للأشخاص الذين يريدون الحفاظ على وزنهم، حيث ينصح بها خبراء التغذية لأنها وجبة مليئة بالكالسيوم فتعطيك الشعور بالشبع، لأنها "مرتبطة بعمليات التمثيل الغذائي التي تقلل من تراكم الدهون وتسرع فقدان الدهون".

التوت

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يحتوي كل كوب من التوت على 85 سعرة حرارية، وتعد ثمرة التوت قليلة الدهون المشبعة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية، ويمكن أن تكون وجبة خفيفة وصحية للأشخاص الذين يريدون فقدان الوزن أو المحافظة عليه.

جريب فروت

ثمرة واحدة منها تحتوي على 52 سعرة حرارية فقط، وتعتبر الحمضيات وجبة إفطار منعشة وخفيفة، مليئة بمضادات الاكسدة والفيتامينات والمواد المغذية، كما أنها معروفة بقدرتها على زيادة معدل الأيض وتقلل من مستويات الأنسولين، وبالتالي تساعد على حرق الدهون.

الدجاج واللحوم الخالية من الدهن

يحتوي 750 غرام من الدجاج بدون جلد على 142 سعرة حرارية، ويعد الدجاج مصدر صحي غني بالبروتين، وبعمل على أعطائكِ الطاقة اللازمة لكِ، لكن الدجاج المقلي لا يحسب من ضمنه.

الكينوا

يحتوي كوب واحد من الكينوا المطبوخة على 222 سعرة حرارية، كما تحتوي الكينوا على الكثير من الحديد والأحماض الأمينية التي تساعدك على الحفاظ على وزنك، وأحياناً تساعدك على فقدانه.

السلمون

يحتوي الـ750 غرام من السلمون على 120 سعرة حرارية فقط، ويعتبر سمك السلمون من أكثر الأطعمة الصحية المتوفرة في العالم، فهو مليء بالعناصر الغذائية والفيتامينات مثل فيتامين D، فسيشعرك بالشبع سريعاً.