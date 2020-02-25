٥ أطعمة تفقد صلاحيتها دون أن يعلم أحد وطريقة حفظها

يعاني الكثيرون من صعوبة في معرفة متى يجب التخلص من الطعام الذي انتهت صلاحيته كون عدد من الأغذية لاتحمل تاريخا واضحا للاستهلاك.يلجأ الكثيرون لعدد من الأشياء التي يستطيعون من خلالها التمييز مابين الأغذية الصالحة والمنتهية الصلاحية، والمتعلقة بالرائحة والمذاق واللون وغيرها للتمييز ان كانت صالحة أم لا.

أطعمة قد تفقد صلاحيتها دون أن نعلم

التوابل: تفقد التوابل النكهة والقوة بمرور الوقت، وذلك خلال فترة أقصر بكثير مما نتوقع. ويمكن الاحتفاظ بمعظمها دون مشكلة، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لكن لن يكون تأثيرها فعالا بشكل كبير.وللمحافظة على التوابل يفضل شرئها بشكلها الطبيعي وليس المطحون لأن ذلك يعرضها بشكل أقل للهواء مما يحافظ على جودتها أكثر، وتجنب شرائها بكميات كبيرة، بحسب ما نشر موقع travelandleisure الأمريكي.

اللحوم المجمدة: حيث تلعب طريقة التغليف والحفظ والتجميد دورا هاما في الحفاظ على اللحوم، لكن منتجي اللحوم يقولون إن اللحوم تبقى طازجة لمدة ثلاث أيام فقط بعد الشراء، وعند ملاحظة ظهور روائح كريهة فيفضل التخلص منها فورا.

الخبز: يمكن تناول الخبز بعد انتهاء صلاحيته ولامشكلة في حال تم تناوله، ولكن في حال ظهور رائحة وبقع التعفن فيفضل التخلص منه، وأفضل طريقة للمحافظة على عمره هو إغلاق الكيس بشكل محكم ووضعه في الثلاجة حيث يمكن أن يصل عمره الافتراضي في الثلاجة لـ3 أشهر.

المايونيز: بحسب وزارة الزراعة الأمريكية يكون تناول المايونيز آمنا فقط لمدة شهرين من لحظة فتح الحاوية.

Advertisements

وهناك مشكلة أخرى مع التاريخ الموجود على المنتج، حيث من المحتمل أن يكون للمايونيز تاريخ انتهاء صلاحية بعيد، ولكن هذا ينطبق فقط على العبوات غير المفتوحة فحسب.

الثوم: يحتاج الثوم لمكان بارد وجاف ومظلم حتى يتم حفظه بشكل جيد، ويحافظ رأس الثوم الكامل على صلاحيته لمدة 6 أشهر في حال لم يلمس أو يقشر.

أما الفصوص المنفردة وغير المقشرة فتظل جيدة لمدة ثلاثة أسابيع، لكن الفصوص المقشرة لا تبقى إلا لأسبوع واحد

وقد يهمك أيضًا: