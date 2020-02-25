شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي أصغر مولودة من كورونا فى مدينة ووهان الصينية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت طفلة تبلغ من العمر 17 يومًا التعافى من فيروس كورونا بعد أن وُلدت في ووهان، مركز اندلاع المرض، وتم نقلها إلى مستشفى ووهان للأطفال في اليوم الذي ولدت فيه بعد تشخيصها بسلالة الفيروس المميت .

ووفقا لتقرير موقع " dailystar" فأن المولودة الجديدة تعد أصغر مريض أصيب بالفيروس في الصين حتى الآن، حسب تقارير وسائل الإعلام، حيث تم تشخيصها بسلالة الفيروس المميتة الجديدة، المعروفة باسم COVID-19 فور ولادتها.



خبر تعافى أصغر طفلة

شخصت الطفلة بأن لديها التهاب في الجهاز التنفسي وأضرار طفيفة في قلبها، وتمكنت من محاربة الأعراض دون دواء، وغادرت الطفلة، الذى يدعى شياو شياو، بعد شفائها التام.

وقالت الدكتورة زنج لينجكونج، موظفة قسم حديثي الولادة بالمستشفى، إلى محطة الإذاعة الصينية الحكومية "CCTV": "لم تكن الطفلة تعاني من صعوبات واضحة في التنفس، أوالسعال أو الحمى ، لذلك لم نعالجها إلا بسبب مرض عضلة القلب، مضيفة أنها نمت بشكل طبيعي خلال تلك الفترة".



الطفلة المتعافية من كورونا

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وسمح لها بالعودة إلى المنزل بعد ظهر يوم الجمعة الماضية، بعد جاءت نتائجها سلبية في 3 اختبارات متتالية للكشف عن الحمض النووي للفيروس، وقد سبق للأطباء في الصين أن أعربوا عن مخاوفهم من انتقال العدوى من الأمهات إلى أطفالهن في الرحم.



الطفلة كانمت تعانى من التهاب فى الجهاز التنفسى واضرار فى قلبها

ففي وقت سابق من هذا الشهر، تم تشخيص إصابة طفل رضيع مولود بفيروس كورونا بعد 30 ساعة من الولادة في ووهان، وهو ما أثار الخوف لدى الأطباء من خطورة مسار انتقال محتمل جديد لفيروس كورونا من الأمهات إلى الأطفال في الرحم.



الطفلة فى الحضانة

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية العالم من ضرورة بذل المزيد من الجهد للتحضير لوباء فيروس كورونا المحتمل، خاصة مع سرعة انتشار الأمراض المعدية بسهولة من شخص لآخر في أنحاء كثيرة من العالم.

في الصين أصيب حتى الآن 77000 شخص بالمرض وتوفي حوالي 2600 شخص، فيما تم التأكد أكثر من 1200 حالة في حوالي 30 دولة أخرى، بمعدل وفاة أكثر من 20 حالة.