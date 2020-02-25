الثلاثاء 25 فبراير 2020

كشفت مجموعة من العلماء الأمريكيين، عن أن الصيام لفترات محددة يمكن أن يساعد فى حماية المخ من التعرض لأمراض خطيرة: كالزهايمر، والشلل الرعاش وغيرها.



وذكرت وسائل اعلام بريطانية، إن باحثين بالمعهد الوطني للشيخوخة في مدينة بالتيمور الأمريكية، قد وجدوا أدلة تؤكد أن التوقف لفترت عن تناول الطعام ليومين في الأسبوع يمكن أن يحمي المخ من اثنين من أخطر أمراض العصر الحالي، وهما: الزهايمر، وباركينسون، أو الشلل الرعاش، وأمراض أخرى.

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ويذكر أنه كان يعرف عن النبي محمد -صلى الله عليه السلام- أنه كان يصوم يومين في الأسبوع، وهما: الاثنين، والخميس طوال العام، وتعد سنة نبوية يقتضي بها الملايين من المسلمين في جميع أرجاء الأرض.

وقال البروفيسور مارك ماتسون، رئيس مختبر العلوم العصبية بالمعهد، قوله: "إن الحد من السعرات الحرارية التي يحصل عليها المرء يساعد على حماية المخ، لكن القيام بذلك من خلال خفض كمية المواد الغذائية التي يتم الحصول عليها ليس على الأرجح الطريقة الأفضل للحصول على هذه الحماية، بل الأفضل هو القيام بفترات متقطعة من الصيام، والتي لا نأكل فيها شيئا على الإطلاق، ثم فترات أخرى نأكل فيها حسبما نريد".

وأكد العالم الأمريكي، أمام اللقاء السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في فانكوفر، أن التوقيت عنصر مهم جدا في هذه العملية، وأوضح أن الحصول على 500 سعر حراري يوميا من خلال كمية كبيرة من الخضروات، وبعض الشاي لمدة يومين في الأسبوع له أثار مفيدة وواضحة في دراساتهم.وكان العلماء قد توصلوا من قبل إلى أن اتباع النظام الغذائي يعد وصفة لحياة أطول، لكن ماتسون وزملاءه توصلوا إلى أن التجويع لا يساعد فقط على تجنب اعتلال الصحة والموت المبكر، ولكن يؤجل ظهور الظروف التي تؤثر في المخ بما فيها السكتات الدماغية، وهو ما أكدته التجارب على الحيوانات.