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الثلاثاء 25 فبراير 2020

رجيم الزبادي والتفاح للتخسيس السريع يعتبر من أنواع الرجيم التي عرفت بجدارتها في التخلص السريع من الوزن الزائد، والعنصر الأساسي لهذا النوع من الرجيم، هو الزبادي، نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المرتفعة المهمة للجسم، فهو أحد منتجات الألبان سريعة المفعول في القضاء على الترهلات، والعمل على تخفيف الوزن، وحرق الدهون.



فيما يلي نتعرف على برنامج غذائي للتخسيس السريع والتخلص من الترهلات والدهون المتراكمة والبرنامج كما يلي:

وجبة الإفطار:

علبة من الزبادي محلاة بملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

كوب قهوة أو شاي بالحليب الخالي من الدسم.

وجبة الغذاء:

سمكة أو ربع دجاجة، أو تناول قطعة من اللحم المشوي.

طبق من السلطة كبير الحجم.

علبة زبادي.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

وجبة العشاء:

3 ثمرات من التفاح.

علبة زبادي محلى بعسل النحل.

رجيم الزبادي لحرق الدهون:

ريجيم الزبادي سريع ومضمون للتخلص من الدهون

يعتبر ريجيم الزبادي من أبسط أنواع الرجيم التي تشعر الفرد بالمزيد من الشبع، وهو يعد رجيما سريعا ومضمونا، ويعمل بدوره على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

كما ننصح بتناول أكثر من 8 أكواب من الماء خلال اليوم، مع الحرص على عدم اتباع الرجيم لفترة طويلة، وهذا حرصاً على تعديل وزن الجسم، والحفاظ على رشاقته.

يعتمد رجيم الزبادي والتفاح للتخسيس السريع لحرق الدهون في كل من منطقتي الأرداف والبطن على تناول الزبادي الخالي من الدسم في كل الوجبات خلال اليوم، حيث احتواء الزبادي على الخمائر والمواد التي تقضي على الكوليسترول الضار والدهون في الجسم.

يتم اتباع رجيم الزبادي لمدة أسبوع واحد فهو يعمل على التقليل من الوزن الزائد بصورة كبيرة في تلك الفترة القصيرة.

فوائد الزبادي:

اللبن الزبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم

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اللبن الزبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، والذي يعمل على تقوية العظام.

يعمل الزبادي على القضاء على الدهون المتراكمة في كل من منطقتي البطن والأرداف، حيث إنه يقلل من نسبة الكورتيزول في الجسم.

يعمل على التخلص من اضطرابات النوم، والقضاء على الأرق، وله دور كبير في تهدئة الأعصاب، ويعمل على التقليل من التوتر والعصبية.

تناول اللبن الزبادي بعد ممارسة التمارين الرياضية بحوالي ساعة تقريباً له دور كبير في بناء العضلات وترميمها بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من البروتين.

الزبادي مفيد في التسهيل من عملية امتصاص الكالسيوم والفيتامينات والمعادن الغذائية الموجودة في الأطعمة التي يتم تناولها خلال اليوم.

أضرار رجيم الزبادي:

الإفراط في ريجيم الزبادي يصيب بالجلطات الدماغية

رجيم الزبادي يعمل على ضعف الجسم، والعضلات، فالكثير من الناس يعتقدون أنه رجيم مثالي للقضاء على الدهون، ولكنه في حقيقة الأمر يعمل على حرق الدهون التي تعمل على تكوين العضلات، ومن ثم الإصابة بالهشاشة، لهذا ننصح بعدم الإفراط في اتباعه، حيث عدم التعرض إلى الالتهابات والانزلاقات الغضروفية، وخشونة المفاصل.

الإفراط في اتباعه يؤدي إلى الإصابة بالجلطات الدماغية، وهذا بسبب خفض نسبة السكر في الدم.

يتسبب رجيم الزبادي في شحوب البشرة، وضعف الجسم والضعف الحاد في الدم.

كيفية تطبيق رجيم الزبادي المثالي:

إضافة اللبن الزبادي إلى جميع الوجبات لحرق الدهون

احرص على إضافة اللبن الزبادي إلى جميع الوجبات على مدار اليوم، وهذا مع الحرص على الحفاظ على تناول الغذاء المتكامل، لحصول الجسم على العناصر الغذائية الكاملة من كل من الدهون، والفيتامينات، والبروتينات، والسكريات، والنشويات، وغيرها.

تم توزيع الكمية المتناولة من اللبن الزبادي على مدار اليوم، وهذا لمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة، فإن الزبادي يعمل على امتصاص المعادن والفيتامينات بصورة أسرع.

فوائد التفاح:

التفاح يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الغذائية المهمة

يساعد على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن الغذائية المهمة.

يمنح البشرة النضارة والحيوية، ويمنح الخدود اللون الوردي.

يساعد على ترطيب الجسم والتخلص من الحرارة المرتفعة.

يقي من الإصابة بالزهايمر، وله دور كبير في تقوية الذاكرة.

يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

يعمل على تقوية العظام، ويحمي من الإصابة بالربو، ويحمي من الأمراض السرطانية.

يعمل على التعزيز من أداء الدماغ والكبد والمعدة، حيث احتواؤه على نسبة كبيرة من حامض المليك.

يعمل على الحفاظ على البصر، ويحمي من الضمور البقعي.

يعمل على التخلص من الوزن الزائد، ويحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، كما يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، ويمنح الشعور بالشبع.