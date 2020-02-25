- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات واسعه نفذتها حكومة بكين لوقف نشر الأخبار غير الصحيحة حول كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
خطوات واسعه نفذتها حكومة بكين لوقف نشر الأخبار غير الصحيحة حول تطورات فيروس كورونا داخل الصين على منصات التواصل الاجتماعي .
ووفقا للعين، ذكر موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، أن الصين ركزت جهودها في هذا الصدد على تطبيق "وي شات"، وموقع "تويتر".
وأضافت "قامت الحكومة الصينية بحظر حسابات من ثبت ترويجه لأخبار غير صحيحة بخصوص فيروس كورونا".
وأوضح موقع "زا فيرج"، أن انتشار فيروس كورونا أثار موجة من الانتقادات ضد حكومة الصين على مواقع التواصل الجتماعي.
و ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و658 شخصا.
وذكرت اللجنة الوطنية الصحية الصينية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن سجلت الصين 71 وفاة جديدة إلى جانب 508 إصابات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوات واسعه نفذتها حكومة بكين لوقف نشر الأخبار غير الصحيحة حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.