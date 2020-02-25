خطوات واسعه نفذتها حكومة بكين لوقف نشر الأخبار غير الصحيحة حول كورونا

الثلاثاء 25 فبراير 2020

خطوات واسعه نفذتها حكومة بكين لوقف نشر الأخبار غير الصحيحة حول تطورات فيروس كورونا داخل الصين على منصات التواصل الاجتماعي .



ووفقا للعين، ذكر موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، أن الصين ركزت جهودها في هذا الصدد على تطبيق "وي شات"، وموقع "تويتر".

وأضافت "قامت الحكومة الصينية بحظر حسابات من ثبت ترويجه لأخبار غير صحيحة بخصوص فيروس كورونا".

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وأوضح موقع "زا فيرج"، أن انتشار فيروس كورونا أثار موجة من الانتقادات ضد حكومة الصين على مواقع التواصل الجتماعي.

و ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و658 شخصا.

وذكرت اللجنة الوطنية الصحية الصينية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن سجلت الصين 71 وفاة جديدة إلى جانب 508 إصابات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.