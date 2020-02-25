شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب الماء البارد بعد المجهود البدني يسبب «سكتة قلبية»؟.. استشاري يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر أن شرب الماء البارد بعد المجهود البدني أو الرياضية العنيفة مباشرة، لا يسبب سكتة قلبية أو الموت المفاجئ .

وقال” النمر”؛ رداً على استفسار في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول تأثير الماء البارد على صحة القلب وهل يتسبب في حدوث سكتة قلبية أو الموت المفاجئ: إنه “ليس له علاقة”.