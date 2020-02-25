71 حالة جديدة ترفع وفيات كورونا في الصين إلى 2663

الثلاثاء 25 فبراير 2020

سجلت الصين، الثلاثاء، 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2663 حالة في أنحاء البلاد.



وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، ما يمثل انخفاضا في عدد الإصابات اليومية منذ انتشار الفيروس.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى 77658 حالة.

Advertisements

في مقاطعة هوبي، سجلت السلطات 68 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 2563 حالة في المقاطعة، فيما سجلت 499 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة ذاتها.

ويأتي الانخفاض في الإصابات الجديدة مع صدور أوامر إلى المسؤولين في مقاطعة هوبي بمراجعة الأرقام لإزالة "الشك" حول البيانات.

وقرار تعديل السلطات للبيانات المتعلقة بمقاطعة هوبي، مركز انتشار الوباء، هو الأحدث في سلسلة من التغييرات لطريقة إحصاء الإصابات، ما عقّد جهود تتبع انتشار المرض.

والأسبوع الماضي، أضاف مسؤولو الصحة في هوبي إلى قائمة المصابين أشخاصا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس عن طريق تصوير الأشعة للرئة دون فحوص مخبرية. لكن الخميس، تراجع مسؤولو هوبي عن هذا القرار وألغوا 279 حالة، ليعودوا ويضيفوها مجددا، الجمعة الماضي، إلى قائمة الإصابات.