شكرا لقرائتكم خبر عن وحش سامسونج الجديد بربع الثمن.. لكن احذر من «أكبر عملية نصب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفت عمر دايزر، اليوتيوبرز الشهير في مراجهة الهواتف المحمول، إلى ما وصفها بأنها «أكبر عملية نصب في تاريخ الموبايلات».

وأشار «دايزر» إلى قيام شركة بببع نسخة طبق الأصل من سامسونج «فولد» القابل للطى، بنحو 400 دولار، بالرغم من طرح شركة سامسونج له مقابل نحو ألفين دولار.

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وأكد أن الشركة التي طرحت الهاتف بنفس المواصفات الأصلية، تسمى «إسكوبار إنك»، تحت اسم «فولد 2»، مشددًا على أنه «ليس هاتف مضروب»، إلا أن «دايزر» حذر من الإقدام على شراء الهاتف المُقلد باعتبارها «عملية نصب».

وأوضح «دايزر»: «بابلو إسكوبار مؤسس الشركة هو أغنى تاجر مخدرات في التاريخ، وتم وضع صورته على شاشة الهاتف كخلفية».

ويرى «دايزر» أنه إذا حاولت شراء الهاتف من خلال موقعهم الرسمي لن تجد طريقة إلا دفع الأموال قبل الشراء من خلال طريقتين، الأولى، تحويل الأموال مباشرة على حسابهم في البنك أو تحويل العملة، بشكل لن يمكنك من تتبع أموالك، وفي هذه الحالة لن يصلك الهاتف رغم أنك ستكون قد سددت ثمنه«.