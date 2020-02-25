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حقائق لا تعرفها عن القرنفل أهمها يمتلك خصائص مثيرة للشهوة الجنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد القرنفل من التوابل الأصلية بالنسبة للبلدان الآسيوية مثل إندونيسيا والهند وباكستان حتى في مناطق شرق أفريقيا، فهو يقدم الكثير من الفوائد الصحية، وتشمل هذه الفوائد المساعدة في الهضم، وتعزيز الجهاز المناعي، والسيطرة على مرض السكري، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "OrganicFacts".

 

ويحتوي القرنفل أيضًا على خصائص مضادة للطفرات ومضادة للميكروبات، إلى جانب محاربة أمراض الفم والصداع ويعتقد أيضًا أنه يمتلك خصائص مثيرة للشهوة الجنسية.

 


استخدامات القرنفل

يستخدم القرنفل منذ آلاف السنين في الهند والصين ليس فقط كتوابل ولكن أيضًا كدواء للعديد من الأمراض، وطب الايورفيدا يستخدم القرنفل لتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

في الطب الصيني، كان القرنفل يمتلك خصائص مثيرة للشهوة الجنسية، كما يتم تطبيق القرنفل المطحون تقليديًا على جروح بسيطة لأغراض الشفاء.

 

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ويُعتقد أن زيت القرنفل يساعد في تخفيف الصداع وانتفاخ البطن وكذلك تقليل علامات التمدد، كما أنه يستخدم شعبيا كطارد للحشرات. حقائق صحية عن القرنفل

وفقًا لقاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية، فإن العناصر الغذائية الموجودة في القرنفل تشمل الكربوهيدرات والبروتين والطاقة والألياف الغذائية، والمعادن في القرنفل تشمل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، تشمل الفيتامينات الموجودة فيه فيتامين هـ ، الفولات ، والنياسين . 

كما أنه يحتوي على الفسفور والحديد والزنك وفيتامين C والثيامين والريبوفلافين وفيتامين A وK. 

 

ونظرًا لعدد قليل من القرنفل المستخدمة في العديد من الأطباق، بينما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، فمن المحتمل ألا يحصل المرء عليها بكميات كبيرة.

 

 

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