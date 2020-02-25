شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التصلب المتعدد منها الشعور بثقل فى عضلاتك وضعف الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التصلب المتعدد ويُطلق عليه أيضًا MS، هو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي - المخ والحبل الشوكي، يمكن أن يسبب مشاكل في السيطرة على العضلات والقوة والرؤية والتوازن والشعور والتفكير، ومضاعفات التصلب العصبي المتعدد تختلف عند كل شخص، حيث قد تحدث مشاكل بسيطة عند البعض أو قد تصاب بالإعاقة ولا تستطيع التحرك، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض التصلب المتعدد، وفقاً لموقع myhealth.



التصلب المتعدد

اعراض التصلب المتعدد

اعراض التصلب المتعدد تعتمد على أجزاء الدماغ والنخاع الشوكي التالفة ومدى ضررها وقد تشمل الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد:

-مشاكل العضلات، قد تشعر بالضعف والتصلب وثقل الأطراف كأنك تقوم بسحب ساقك عند المشي.

-مشاكل في الرؤية، قد تكون رؤيتك غير واضحة أو ضبابية، وقد تعاني من ألم مقلة العين (خاصة عند تحريك عينيك) أو العمى أو الرؤية المزدوجة.

-المشاكل الحسية قد تشعر بوخز أو إحساس بالإبر أو الخدر، قد تشعر بشريط ضيق حول جذعك أو أطرافك.

-مشاكل التوازن، قد تشعر بالدوار أو تشعر وكأن العالم يدور بك.



اعراض التصلب المتعدد

اعراض التصلب المتعدد والتعايش معها

لا يوجد علاج لمرض التصلب العصبي المتعدد، لكن يمكن أن يساعدك العلاج والرعاية الذاتية في الحفاظ على جودة حياتك.

يمكن أن يساعدك العلاج الطبيعي وعلاج النطق في إدارة بعض المشكلات الجسدية الناجمة عن مرض التصلب العصبي المتعدد.

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يمكنك أيضًا أن تساعد نفسك في المنزل عن طريق تناول وجبات متوازنة، وممارسة التمارين بانتظام والراحة، وتعلم استخدام طاقتك بحكمة.

أسباب التصلب المتعدد

أسباب التصلب المتعدد غير معروفة حتى الآن، ولكن معظم الخبراء يعتقدون أن مرض التصلب العصبي المتعدد هو من أمراض المناعة الذاتية.

في هذا النوع من الأمراض، تهاجم دفاعات الجسم ، التي تسمى الجهاز المناعي، عن طريق الخطأ الأنسجة الطبيعية. في مرض التصلب العصبي المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي الجهاز العصبي المركزي - المخ والحبل الشوكي.

قد يكون هناك رابط جيني، لأن المرض يبدو أنه يصيب العائلات.

المرض أكثر شيوعا في أولئك الذين نشأوا في المناطق الأكثر برودة التي هي بعيدة عن خط الاستواء.



اعراض التصلب المتعدد

علاج التصلب المتعدد

تستخدم الأدوية لعلاج مرض التصلب العصبي المتعدد في حالات بعينها:

-أثناء الانتكاس، لجعل الهجوم أقصر وأقل حدة.

-على مدى فترة طويلة من الزمن، لتقليل عدد الهجمات ومدى شدتها وإبطاء تقدم المرض.

-للسيطرة على أعراض محددة.

قد تجد صعوبة في تحديد موعد البدء في تناول الأدوية التي تبطئ تقدم مرض التصلب العصبي المتعدد، قد لا تعمل الأدوية للجميع، وغالبًا ما يكون لها آثار جانبية، ستقرر أنت وطبيبك معًا متى يجب أن تبدأ أي من هذه الأدوية.