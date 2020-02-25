كورونا يصل 6 دول عربية.. وأرقام وفياته لا تتوقف عالميا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصل عدد الدول العربية التي سجلت فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 6 دول بعدما أعلنت العراق والكويت والبحرين عن تسجيل إصابات اليوم الإثنين لتنضم إلى مصر ولبنان والإمارات.

وقالت وزارة الصحة العراقية اليوم الإثنين، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية أظهرت إصابته بالفيروس.

كما أكدت الكويت إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بالفيروس، بينهم مواطن سعودي، فيما سجلت البحرين أول حالة إصابة بالفيروس لدى مواطن قادم من إيران أيضا.

وكانت لبنان قد سجلت إصابة واحدة بالفيروس لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية قبل أيام قليلة، فيما أكدت مصر تسجيل أول إصابة لدى شخص أجنبي تماثل للشفاء لاحقا.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المكتشفة في الإمارات إلى 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها.

وعالميا؛ تزايدت المخاوف من تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي، بعد زيادة حادة في عدد المصابين بالمرض في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وظهور حالات في دول جديدة، لكن الصين في المقابل خففت القيود على التنقلات في عدة مناطق منها العاصمة بكين، مع تراجع معدلات العدوى الجديدة.

وتزايدت عزلة دايغو، رابع أكبر مدن كوريا الجنوبية، بعد تسارع الوتيرة في عدد الحالات هناك، مما دفع الخطوط الجوية الآسيوية والخطوط الجوية الكورية لوقف الرحلات للمدينة، حتى التاسع من مارس و28 مارس على الترتيب.

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وفي أوروبا، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران إنه سيجري محادثات مع نظرائه الأوروبيين قريبا، لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع انتشار وبائي محتمل للمرض في أوروبا بعد أن أعلنت إيطاليا عن ثالث وفاة، ووصول عدد حالات الإصابة بها إلى 150 ارتفاعا من 3 فقط قبل يوم الجمعة.

وأغلقت إيطاليا أكثر البلدات تضررا في أغلب مناطق الشمال، كما تم إلغاء مهرجان في البندقية التي ظهرت فيها حالتان، في محاولة لاحتواء أكبر انتشار للمرض في القارة الأوروبية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الإثنين أن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 5 أشخاص، وأكثر من 80 مصابا.

وعلقت النمسا خدمات القطارات عبر جبال الألب من إيطاليا لأربع ساعات تقريبا، بعد أن ظهرت على مسافرين اثنين أعراض للحمى، لكنها سمحت للقطار الذي يقل نحو 300 راكب من البندقية الإيطالية ومتجه لميونيخ الألمانية، بالعبور بعد أن جاءت نتيجة اختباراتهما سلبية.

وحتى وقت متأخر من الأحد، وصل عدد حالات الإصابة في اليابان 773، أغلبها على سفينة سياحية رهن الحجر الصحي قرب طوكيو. وتوفي راكب ثالث، وهو ياباني في الثمانينات من العمر الأحد.

وقالت إيران، التي أعلنت عن أول حالتين لديها الأربعاء الماضي، إن لديها الآن 43 حالة إصابة مؤكدة و12 حالة وفاة، وأغلب الإصابات جاءت في مدينة قم.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية الصينية إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي وصل الآن إلى 77150 حالة في حين بلغ عدد حالات الوفاة 2592.

وظهر الفيروس القاتل لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر المنصرم، وانتشر إلى عدد من مقاطعات الصين وإلى أكثر من 25 دولة حول العالم.