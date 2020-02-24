كمامة تكشف الإصابة بفيروس السل في 30 دقيقة

يختبر علماء تابعون لهيئة الصحة البريطانية قناع وجه يمكنه اكتشاف بكتيريا الأمراض عبر تنفس المريض بعد وضعها نصف ساعة فقط.

صمم باحثون من جامعة ليستر وجامعة بريتوريا شرائط بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من كحول البوليفينيل تثبت في القناع.

ويمكن للشرائط التقاط البكتيريا المسببة للسل بشكل موثوق عندما يتنفس المصاب به بعد 30 دقيقة من وضعه، وتفحص الشرائط في المختبر لتعلن النتيجة بعد 12 ساعة.

وقال البروفيسور مايك بار من جامعة ليستر: "إنها المرة الأولى التي يلتقط فيها الزفير من المرضى الذين يُحتمل مرضهم بالسل بهذه الطريقة السريعة والبسيطة"

وأضاف "يوفر هذا البحث الرائد الفرصة لإنقاذ الآلاف كل عام في جميع أنحاء العالم بالاكتشاف المبكر لمرض السل وعلاجه في فترة وجيزة"

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يذكر أن السل من الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، وقتل 1.5 مليون شخص في 2018، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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