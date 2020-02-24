صمام قلب لإنقاذ حياة الأطفال ذوي التشوهات الخلقية

نجح العلماء في تطوير صمام قلب اصطناعي يمكن أن ينمو في الجسم طبيعياً، ما يشكل نقلة نوعية في حياة الأطفال المصابين بتشوهات القلب الخلقية.

ويمكن للصمام أن يُغني المرضى عن جراحات قلب متعددة خطيرة في الطفولة، ويقول العلماء، إن اختبار الصمام على البشر سيكون بعد عامين إذا ثبت أنه آمن.

تُستخدم صمامات القلب البديلة عند إصابة الصمام الطبيعي أو تلفه، ما يؤدي إلى توقف القلب عن العمل كما يجب.

ويضطر الأطفال المصابون بتشوهات خلقية في القلب إلى تحمل جراحات القلب المفتوح المتكررة لاستبدال الصمام بنسخة أكبر مع نمو أجسامهم، ما يعرض حياتهم للخطر.

لكن الصمام الجديد، الذي طور في مستشفى بوسطن للأطفال، يوفر حلاً دائماً للمشكلة، واختبر هذا الصمام على الحملان، وأثبت سلامته وفعاليته أكثر من 10 أسابيع.

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وقال الدكتور بيدرو ديل نيدو، رئيس قسم جراحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى بوسطن، إن الصمام الجديد يمكنه النمو في الجسم بشكل طبيعي، ويمكن أن يدوم إلى ما يصل إلى 20 عاماً.

يذكر أن أكثر من مليون طفل يولدون بتشوهات خلقية في القلب كل عام في العالم، وقد تؤدي هذه العيوب إلى وفاة 5٪ منهم دون الخامسة حسب ديلي ميل البريطانية.

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