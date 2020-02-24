بعد واقعة التعدي.. باسم سمرة يتحدى محمد رمضان: "اصحى لنفسك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الممثل المصري باسم سمرة الفنان محمد رمضان لمناظرة سينمائية في فيلم روائي قصير مدته 10 دقائق، وأن يتركا الحكم للجمهور ليعلن أيهما أفضل موهبة.

وقال سمرة، في مداخلة تليفونية لبرنامج الحكاية الذي يعرض على قناة "إم بي سي مصر": "محمد رمضان مثّل معايا في مسلسل بعنوان (هالة والمستخبي) بطولة ليلى علوي وكنت بعامله كويس جدا واعتبرته شقيقي الأصغر".

وتابع سمرة: "رمضان تغير بعد الشهرة ومن خلال البرنامج بقوله الشيطان سايقك. اصحى لنفسك يا ابني لأن كل كلامك أهبل، لا يجرؤ أحد على أن يقلل مني خاصة لو كان عيل صغير".

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وانتقد سمرة في نهاية حديثه اهتمام الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بواقعه خلافه مع رمضان وقال: "أتمنى وسائل الإعلام تهتم بشغلي الحقيقي ولا تبرز مثل هذه الأمور".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو تعدى خلاله باسم سمرة على محمد رمضان في أحد حفلات الزفاف، وهو ما علق عليه رمضان قائلا: "باسم سمرة لم يكن في وعيه، ولو كان في وعيه كانت إيدي الشمال جاهزة" في إشارة إلى أنه كان مستعدا لضربه وتبادل التعدي.



