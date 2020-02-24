القصر الملكى فى السويد يحتفل بعيد ميلاد الأميرة إستل دوقة أوسترجوتلاند

احتفل القصر الملكى فى السويد، بعيد ميلاد الأميرة إستل، دوقة أوسترجوتلاند، التى أتمت اليوم 23 فبراير، عامها الثامن، حيث ولدت فى نفس هذا اليوم عام 2012، وهى الابنة الوحيدة لولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال، والحفيدة الكبرى للملك كارل السادس عشر جوستاف، والملكة سيلفيا، وهى الوريثة الثانية لخلافة العرش الملكى فى السويد.

ونشر حساب القصر الملكى السويدى، عبر حسابه على انستجرام، صورة للأميرة استل فى سن الثامنة، وصورة أخرى مع شقيقها الأصغر الأمير أوسكار، صحبها بتعليق: "اليوم الأميرة استل تبلغ من العمر 8 سنوات".

وبدأت الأميرة أستل، دراستها فى الصف الأول فى المدرسة الابتدائية يوم الاثنين 19 أغسطس 2019.

وأعلن القصر الملكى السويدى، فى الثانى من يناير الماضى، عن إصابة الأميرة استل، بكسر فى قصبة الساق خلال عطلة تزلج فى جبال الألب، فى احتفالات العام الجديد، حيث قالت المتحدثة باسم القصر ماجاريتا تورنجرن، إنه جرى تثبيت جبيرة للأميرة وهى بخير، وأضافت أن الأميرة الصغيرة تلقت العلاج فى مستشفى محلى ولم تضطر الأسرة لاختصار عطلتها.

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وُلدت الأميرة استل، يوم 23 فبراير 2012 فى مستشفى جامعة كارولينسكا فى سولنا، وأطلقت 21 طلقة تحية فى جزيرة سكيبشولمن، المقابلة للقصر الملكى فى العاصمة ستوكهولم، وتم الإعلان عن أسمائها ولقبها فى 24 فبراير 2012 من قبل جدها الملك كارل السادس عشر جوستاف فى اجتماع مجلس الوزراء.

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