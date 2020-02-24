- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن اختبار أول لقاح لفيروس "كورونا" على الحيوانات والان مع التفاصيل
الإثنين 24 فبراير 2020
أعلن مسؤول في قسم العلوم والتكنولوجيا بمقاطعة تشجيانج شرقي الصين، أن أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، أنتجت أجساما مضادة وخضعت لاختبارات حيوانية.
وقال نائب مدير القسم، سونج تشى هونج، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن اللقاح الفيروسي معاد التركيب دخلت مرحلة التجارب على الحيوانات مؤخرا، حسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
وأضاف سونج أن تصفية الفيروسات في مقاطعة تشجيانج دخلت الجيل الرابع، "لكن يجب أن ندرك أنه بما أن تطوير اللقاح يستغرق دورة طويلة، يجب علينا احترام القواعد العلمية وإجراء بحوث دقيقة وآمنة".
وكانت جامعة ويستليك ومختبر الأحياء في مقاطعة تقع هانجتشو، نجحت في حل مستقبل مستقبلات فيروس كورونا من خلال تطبيق الفحص المجهري بالتبريد، وهي تقنية أجريت على عينات مبردة.
وقالت الجامعة إن النتائج تلعب دورا هاما في اكتشاف وتحسين المثبط الذي يمنع الفيروسات من دخول الخلايا.
وارتفعت، الإثنين، حصيلة الوفيات والإصابات المؤكّدة حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى 2625، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 79 ألفاً و434 حالة، بينما تعافى 24 ألفا و944 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن اختبار أول لقاح لفيروس "كورونا" على الحيوانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.