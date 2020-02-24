شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب الرئيسية لظهور بقع الأسنان! والان مع التفاصيل

الإثنين 24 فبراير 2020

البقع البنية من المشكلات الشائعة لدى الكثيرين والتي يمكن القضاء عليها من خلال بعض الطرق البسيطة.



وللبقع البنية العديد من الأسباب ومنها اتباع عادات غير صحية للأسنان، وفيما يلي نتعرف على أسباب البقع البنية على الأسنان وكيفية التخلص منها..

أسباب البقع البنية على الأسنان:

يعد من أهم أسباب ظهور البقع البنية هو عدم تنظيف الأسنان والعناية بها بشكل يومي، ما يؤدي إلى تراكم الجير الذي يتسبب في هذه البقع.

كثرة التدخين تنتج عنها مواد تلتصق بالأسنان، والتي تتسبب في حدوث التصبغات والتغير في لون الأسنان، ويكون هذا ناتجا عن تأثير التبغ على الأسنان وتغير لونها.

تسوس الأسنان وحدوث مشكلات في طبقة المينا يؤدي إلى ظهور البقع البنية والسوداء التي تحدث نتيجة تراكم بقايا الطعام على الأسنان.

تناول الأطعمة والمشروبات الملونة والتي تترك أثرا على الأسنان ما يصيبها بالتصبغات، خاصة عند تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة والشاي، والتي يتسبب كثرة تناولها في ظهور البقع البنية على الأسنان بشكل كبير.

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كثرة استخدام غسول الفم الذي يستخدم لعلاج أمراض اللثة والتخلص من الرائحة الكريهة ما يؤدي إلى ظهور البقع البنية على الأسنان بشكل ملحوظ.

تناول بعض أنواع الأدوية ومنها مكملات الحديد، والتي تساعد على التسبب في البقع البنية والسوداء على الأسنان.

كيفية التخلص من البقع البنية على الأسنان:

قشر الليمون يستخدم للتخلص من البقع البنية على الأسنان، وهذا من خلال فرك الأسنان بقشر الليمون.

تتم المضمضة بعدها باستخدام الماء وبيروكسيد الهيدروجين، ويتم تكرارها ثلاث مرات خلال اليوم للحصول على أفضل النتائج.

للتخلص من البقع البنية يمكنك استخدام صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين، ويتم مزجهما حتى نحصل على عجينة.

يتم وضع الخليط على فرشاة الأسنان واستخدامها مع فرك الأسنان جيداً، ما يساعد على التخلص من البقع البنية.

تستخدم هذه الوصفة مرة أسبوعيا حتى يتم التخلص من البقع بشكل نهائي.

يستخدم خل التفاح للقضاء على البقع البنية والناتجة عن التدخين وشرب القهوة والشاي بكميات كبيرة، إضافة إلى أنه يساعد على قتل الجراثيم والبكتيريا المسببة لمشكلات الأسنان.

وهذا من خلال وضع فرشاة الأسنان في كمية من خل التفاح، ويتم تفريش الأسنان بها لمدة دقيقة تقريبا، وبعدها يتم تفريش الأسنان باستخدام معجون الأسنان، ويمكنك استخدام هذه الوصفة يوميا لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج.