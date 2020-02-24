أطعمة تخبرك بأن جسمك يعاني من مشاكل صحية محددة.. فانتبهي! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أجمع عدد من اختصاصي التغذية أن هناك أطعمة تدل على وجود مشاكل صحية لدى الأشخاص حال طلب الجسم تناولها، أو بمعنى آخر فإن الرغبة الشديدة بتناول أغذية معينة قد تعكس وجود حالات مرضية، ولا ترتبط بالجوع غالبا.

ومن أبرز تلك الأطعمة وفق ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية:

رقائق البطاطا

قد تكون هذه علامة على تعرضك للجفاف إذا كنت تتوقين إلى شرائح البطاطس المقلية أو الرقائق أو غيرها من الوجبات الخفيفة المالحة، ويحفز الملح على العطش ويساعد جسمك على التمسك بالماء. ويحتاج الجسم إلى الملح ليعمل ولكنّ الكثير منه يمكن أن يسبب ارتفاعا في ضغط الدم.

ويمكن لكوب كبير من الماء أن يقلل من الرغبة الشديدة في الملح دون الحاجة إلى رقائق البطاطس.

الوجبات السريعة

يشعر الشخص بالحاجة الماسة للأطعمة السريعة مثل البيتزا والدجاج المقلي أو البرغر أو البطاطا المقلية في حال الشعور بالحزن أو التوتر، ويؤدي مزيج الدهون والكربوهيدرات إلى إطلاق هرمون الدوبامين، وهو ناقل عصبي يربط الدماغ بالمتعة والسرور.

وتُشهر هذه الأطعمة بالإيجابية على المدى السريع، ولكن مع مرور الوقت، سوف نتوق إلى المزيد من هذه الأطعمة غير الصحية للحصول على هذه المشاعر الممتعة نفسها.

الشوكولاتة

وأكد خبراء بريطانيون أن بعض المكونات في الشوكولاتة ترفع من المزاج وتزيد من السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تؤثر على العواطف والمهارات الحركية. ولذلك، قد تعكس الرغبة في تناول الشوكولاتة الحاجة إلى رفع مستوى العاطفة، إذا كنت مصابة بالتوتر أو الشعور بالإهمال.

وقد تشير الرغبة الشديدة في الشوكولاتة أيضا إلى انخفاض مستوى المغنيسيوم، وهو معدن متواجد بوفرة في الكاكاو. وغالبا ما تكون النساء أكثر عرضة لخطر هذا النقص في أوقات محددة من الدورة الشهرية، وتحتوي الشوكولاتة على 70% أو أكثر من الكاكاو، وهي الأفضل بتوفيرها كمية أقل من السكر وكمية أكبر من المغنيسيوم.

كما يمكن تناول الأسماك الزيتية الغنية بالأوميغا 3، مثل السلمون، لزيادة مستويات الدوبامين بطريقة صحية، بدلا من الأطعمة السريعة.

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الجبن

قد يخبرك جسمك بأنه يحتاج إلى المزيد من الدهون الجيدة، والتي تتوفر أيضا في الأفوكادو والأسماك الزيتية والمكسرات. ويحتوي الجبن على فيتامين (ب 12)، الذي يمكن أن يكون ناقصا في الوجبات النباتية.

ويعد الجبن السويسري من أفضل الأجبان التي توفر هذا الفيتامين، حيث تحتوي في الغالب على 20% من الكالسيوم وفيتامين (ب 12)، أكثر من العديد من البدائل الأخرى.

شريحة لحم

تدل الرغبة في تناول اللحم على عدم الحصول على ما يكفي من البروتين، أو أن الجسم يريد الحديد. وإذا كنت تحلمين بشريحة لحم أو برغر، ولكنك لا تأكلين البروتينات الحيوانية، فمن المهم أن تتأكدي من حصولك على خيارات نباتية كافية للحفاظ على عمل العضلات والأنسجة والعظام.

وتعتبر اللحوم الحمراء الخالية من الدهون مثالية لزيادة مستويات الحديد، بالإضافة إلى الفاصوليا البيضاء والعدس كأفضل مصادر في الخضروات.

المعكرونة

إذا كنت تشتهين المعكرونة أو الأرز أو البطاطس أو الخبز الأبيض، فقد تكون هذه طريقة لتعزيز مزاجك، لأن جسمك يستخدم الكربوهيدرات لإنتاج السيروتونين، وهو هرمون السعادة، وسيتبع هذا الارتفاع الفوري للسكر في الدم إلى الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات.

وتعدّ المعكرونة من الحبوب الكاملة، أو الأرز البني، أو الخبز البني، أطعمة جيدة لإعطاء فوائد الطاقة والمزاج دون طفرات السكر في الدم.

الحلويات

قد يعود السبب في الرغبة بتناولها الشعور بالتوتر أو النوم بشكل سيء أو لم تأكل بما فيه الكفاية. ويقدم الطعام الحلو كعلاج سريع للغلوكوز عندما تنخفض مستويات السكر في الدم، ولكن الحاجة إلى السكر ستعود بسرعة.

ويمكن للحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف، مثل الشوفان والخبز الكامل تجنب هذه التقلبات والقضاء على الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.