إجبار مواطن هندي على الزواج من طفلة بعد أن صدم بدراجته بقرة وقتلها

أتم إجبار مواطن هندي علي الزواج من طفلة لا يتعدى عمرها الـ13 عاما، بعد أن صدم بدراجته بقرة وقتلها عن طريق الخطأ، والبقرة تخص فرد من عشيرة خاب الشهيرة في قرية باثاري بمدينة فيديشا في ولاية ماديا براديش وسط الهند، حيث لا تزال القبيلة تطبق ضمن تقاليدها سياسة قديمة لتجبر القبيلة الرجل على الزواج من بنت صاحب البقرة رغم صغر سنها.

واجتمع قاتل البقرة مع صاحبها، وتم أمره بالزواج من ابنته الصغيرة حتى يكفر عن جريمته، ليوافق الرجل على مطلبه، بحسب صحيفة "تايمز ناو".

وبدأ الرجل في تحضير الولائم لسكان القرية، والاستعداد لحفل الزفاف بالإضافة للحصول على الحمام المقدس.واضطر الأمر وزارة تنمية المرأة والطفل الهندية، لإيقاف الزواج بقوة الشرطة حيث تمكنت من إقناع العائلة من العدول عن قرارها، مع التعهد بعدم تزويج ابنتهم حتى تبلغ سن 18 عاما.

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