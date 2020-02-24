شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى شروط العناية بالغرز بعد العمليات الجراحية.. وزارة الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، أهم وأفضل النصائح الصحية للتعامل مع الغرز بعد إجراء العمليات الجراحية، ومنها:

-المحافظة على نظافة الجرح بالمواد المتخصصة لتطهيره وتنظيفه وفقا لتعليمات الطبيب.

-بعد إجراء العمليات الجراحية يجب عليك تجنب وضع ماء علي الجرح في أول 48 ساعة، وذلك للحفاظ عليه جاف.

-عليك ترك الضمادات "بلاستر الجروح" على الجرح خلال 24 ساعة الأولى.

-اتباع تعليمات الغسل والتجفيف وتغير الضمادة المقدمة من قبل مقدم الرعاية الطبية.

-فحص الجرح والغرز يوميًا لملاحظة أي تغييرات عليه.

-التأكد من نظافة يديك عند العناية بالجرح أو عند تغير البلاستر.

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-عليك الاهتمام بتناول المضادات الحيوية لتقليل فرص التعرض للعدوي.

-أخذ أدوية لتخفيف الألم وفقًا لتوجيهات الطبيب.

-المتابعة مع مقدم الرعاية الصحية للتأكد من التئام الجرح بشكل صحيح.

-استخدام الكريمات أو المراهم الموصى بها من قبل الطبيب.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، علي ضرورة عند فرك الغرز واستخدام منشفة على الغرز مباشرة واستخدم بدلًا من ذلك منشفة ورقية نظيفة أي مناديل، عليك ترك الملابس أو الضمادة رطبة على الغرز لأن هذا يسمح للبكتيريا للوصول إلى المنطقة وحدوث العدوى، عليك عدم الضغط على منطقة الغرز بواسطة أنشطة معينة، في أول 48 ساعة تجنب تعرض الجرح للماء.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أنه يجب رؤية الطبيب أو الذهاب للطوارئ، في حالة نزول دم من الغرز، أو التعرض لسقوط الغرز قبل موعدها، أو عند الشعور بألم غير مبرر منها، وتعرضها للاحمرار والتورم، وارتفاع حرارة الجسم.