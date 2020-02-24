فوائد "اللبان الدكر" للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 01:40 مساءً - يعرف اللبان الدكر بأنه ذو رائحة خشبية حارة، ويمكن استنشاقه أو امتصاصه عن طريق الجلد أو غمره في الشاي أو تناوله كمكمل غذائي.

يستخدم اللبان الدكر للحامل في علاج الأيورفيدا لمئات السنين، ويبدو أن اللبان يقدم بعض الفوائد الصحية، من التهاب المفاصل والهضم إلى خفض الربو وتحسين صحة الفم. قد يساعد في محاربة أنواع معينة من السرطان.

فيما يلي كشفت الدكتورة هند مأمون عن أبرز 5 فوائد للبان الدكر للحامل. فوائد اللبان الدكر 1. يقلل من التهاب المفاصل اللبان له آثار مضادة للالتهابات التي قد تساعد في الحد من التهاب المفاصل الناجم عن التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يعتقد الباحثون أن اللبان يمكن أن يمنع إطلاق الكريات البيض، وهي مركبات يمكن أن تسبب الالتهابات. Advertisements 2. يحسن اللبان الدكر وظيفة القناة الهضمية.. خصائص اللبان المضادة للالتهابات قد تساعد أيضاً على عمل القناة الهضمية بشكل صحيح، يساعد اللبان في تقليل أعراض التهاب كرون والتهاب القولون التقرحي عن طريق الحد من التهاب الأمعاء. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث. 3. يحد من الربو.. يستخدم الطب التقليدي اللبان لعلاج التهاب الشعب الهوائية والربو لعدة قرون.

تشير الأبحاث إلى أن مركباته قد تمنع إنتاج الكريات البيض، مما يسبب تضييق عضلات الشعب الهوائية في الربو، في إحدى الدراسات الصغيرة التي أجريت على المصابين بالربو، أبلغ 70% من المشاركين عن تحسن في الأعراض، مثل ضيق التنفس والصفير، بعد تناول 300 ملغ من اللبان ثلاث مرات يومياً لمدة ستة أسابيع.

وبالمثل، فإن جرعة اللبان اليومية البالغة 1.4 ملغ لكل رطل من وزن الجسم (3 ملغ لكل كيلوغرام) حسنت من قدرة الرئة وساعدت في الحد من نوبات الربو لدى الأشخاص المصابين بالربو المزمن.

أخيراً، عندما أعطى الباحثون الأشخاص 200 ملغ من مكمل مصنوع من اللبان وبديل الفاكهة في جنوب آسيا (Aegle marmelos)، وجدوا أن هذا الملحق كان أكثر فاعلية من العلاج الوهمي في الحد من أعراض الربو. 4. يحافظ على صحة الفم... قد يساعد اللبان في منع رائحة الفم الكريهة ووجع الأسنان وتجويف الفم وقروح الفم.

يبدو أن الأحماض الصفراء التي يوفرها لها خصائص مضادة للجراثيم قوية، والتي قد تساعد في منع وعلاج الالتهابات الفموية. 5. قد يحارب بعض السرطان يساعد اللبان أيضاً في محاربة بعض أنواع السرطان، يمنع الأحماض الصفراء التي تحتويها الخلايا السرطانية من الانتشار، تشير مراجعة لدراسات أنبوب الاختبار إلى أن أحماض البوزويليك يمنع أيضاً تكوين الحمض النووي في الخلايا السرطانية، مما قد يساعد في الحد من نمو السرطان.

علاوة على ذلك، تُظهر بعض الأبحاث التي أجريت على أنابيب الاختبار أن زيت اللبان قد يكون قادراً على التمييز بين الخلايا، مما يؤدي إلى قتل الخلايا السرطانية فقط.

حتى الآن، تشير دراسات أنبوبة الاختبار إلى أن اللبان قد يحارب خلايا سرطان الثدي والبروستات والبنكرياس والجلد والقولون.

تشير إحدى الدراسات الصغيرة إلى أنه قد يساعد أيضاً في تقليل الآثار الجانبية للسرطان.

عندما يتناول الأشخاص الذين يعالجون من أورام الدماغ 4.2 غرام من اللبان أو دواء وهمي كل يوم، فإن 60% من مجموعة اللبان يعانون من انخفاض الوذمة الدماغية - تراكم السوائل في المخ - مقارنة بنسبة 26% من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

كما أن اللبان الدكر يساعد على نمو عظام الجنين وحماية الأم أثناء الحمل من أغلب الأمراض.

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