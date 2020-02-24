كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 01:40 مساءً -

جدول المحتوى:

أعراض الولادة

علامات قرب الولادة

علامات الولادة من دون طلق

علامات الولادة القريبة

أعراض الطلق المبكر

أعراض الولادة في الشهر الثامن

لولادة هي عملية طبيعية تمر بها المرأة لكي تصل إلى مرحلة نزول كائن حي إلى الوجود، ولكن قد تحدث قبل الشهر التاسع، وقد تحدث دون طلق، ولذلك إليك عزيزتي الأم كل ما تودين معرفته عن علامات الولادة التي يشرحها الدكتور كمال حسن _استشاري النساء والولادة_ كما يلي...

أعراض الولادة

زيادة الإفرازات المهبلية البيضاء.

حدوث تحجر وتصلب في البطن وكأنه قد أصبح مربوطاً بالظهر من الطرفين.

ألم في الظهر وأسفل البطن.

كثرة التبول.

علامات قرب الولادة

تشعر الحامل بالغثيان، وقد تصاب فعلاً بالقيء نتيجة للتغيرات الهرمونية وارتفاع نسبة هرمون الولادة لديها.

ألم متقطع في البطن والظهر وتزداد وتيرته؛ حيث يبدأ على فترات متقطعة ثم تتقارب.

من علامات قرب الولادة في الشهر التاسع، التوتر النفسي والعصبية؛ لأن الحامل تفكر كثيراً بالطلق والولادة هل ستكون سهلة أو متعسرة، كما أنها تفكر بالمولود والمرحلة المقبلة عليها وهي مرحلة المسئولية والعناية بالصغير.

علامات الولادة من دون طلق

قد تحدث الولادة بدون طلق، كيف ذلك، هناك الكثير من النساء لا يكنّ مستعدات للولادة بطريقة طبيعية فلا تحدث لديهن الآلام المعتادة، ولكن يكون الجنين قد أصبح جاهزاً للخروج للحياة، ولذلك على الأم الحامل أن تنتبه للأعراض والعلامات التالية:

_ عند نزول كمية من الماء من المهبل وهو السائل الأمينوسي المحيط بالجنين.

_ كثرة الإفرازات وخاصة المدممة" المصحوبة بدم".

_ شعور بالحرارة أو القشعريرة.

_ الرغبة بالقيء والشعور بالغثيان.

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_ قد تكون الولادة بدون طلق من علامات استعداد الحامل للولادة القيصرية حيث هناك نساء لا تحدث لديهن التقلصات الرحمية.

_ في حال عدم حدوث الطلق فقد تحصل الحامل على محفزات الولادة من قبل الطبيب، ويجب أن تهتم بالبعد عن التعرض للبرد وشرب المشروبات الدافئة، كما أن ممارسة العلاقة الزوجية تساعد على حدوث الطلق في حال مر الشهر التاسع ولم تحدث الولادة؛ لأن تأخر الولادة يؤدي لما يعرف بشيخوخة المشيمة وتصبح حياة الجنين في خطر.

علامات الولادة القريبة

_ نزول سدادة الرحم وهي السدادة المخاطية.

_ نزول قطرات من الدم يعني أن الولادة ستكون خلال 48 ساعة.

_ تشعر الحامل بحاجة للتبرز بسبب ضغط الجنين على الحوض وملحقاته.

_ قد تصاب الحامل بالإسهال قبل يومين من الولادة، وقد تستمر لحين الولادة.

_ يقل الضغط على البطن حيث تشعر الحامل بالخفة؛ لأن الجنين أصبح في الحوض وليس في الأعلى.

_ تشعر الحامل بأنها خفيفة ونشيطة وربما تمر بحالة تعرف عند العامة بـ"التعشيش"؛ حيث تقوم بأعمال البيت والتنظيف وتشعر بحب زائد لأسرتها.

أعراض الطلق المبكر

نزول كمية كبيرة من الدم.

نزول الماء من المهبل.

وكذلك نزول المشيمة أو جزء من الجنين من المهبل.

أعراض الولادة في الشهر الثامن

تكون الحامل معرضة للولادة في الأسابيع ما بين الأسبوع السادس والثلاثين والأربعين من الحمل، وقد تحدث قبل ذلك أي في الشهر الثامن " قبل الدخول في الأسبوع السابع والثلاثين" ومن أعراضها:

_ الشعور بألم دائم في أسف الظهر.

_ تشنجات أسفل البطن مثل آلام الدورة الشهرية.

_ زيادة في تقلصات الرحم عن الولادة الطبيعية التي تستمر حتى الشهر التاسع في حملها؛ حيث تشعر الحامل بتقلصات الرحم حيث تمر بخمس تقلصات "نوبات طلق" خلال ساعة واحدة.

_ نزول الإفرازات المهبلية حيث تحدث كما الولادة في الشهر التاسع.

_ الضغط الشديد على الحوض ودخول الحمام بكثرة.

والولادة في الشهر الثامن تشكل خطورة على الجنين، وعلى ذلك يجب أن تكون الحامل تحت متابعة الطبيب وتهتم بتغذيتها والبعد عن الدهون المشبعة، كما أن محفزات الحمل في حال تأخر الإنجاب من أهم أسباب الولادة المبكرة.