إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الإيرانية بفيروس "كورونا"

أعلنت السلطات الإيرانية، الإثنين، إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم في إيران، بفيروس كورونا الجديد بعد تواصله المباشر مع مرضى بالفيروس والإشراف على علاجهم.وذكرت وكالة إسنا الطلابية، "إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم محمد رضا قدیر بفيروس كورونا الجديد، بعد تواصله المباشر مع المصابين والإشراف على علاجهم".كان طبيب في مستشفى مسيح دانشوري، في العاصمة الإيرانية طهران، كشف عن أول حالة شفاء لمريض كان مصابا بفيروس كورونا الجديد في العاصمة.

وأكد الطبيب، محمد رضا هاشميان، في تصريحات نقلتها وكالة المراسلين الشباب، اليوم الاثنين "أول حالة شفاء لمريض إيراني مصاب بفيروس كورونا لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا، ونقله من وحدة العناية المركزة إلى الجناح العادي".متحدث وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أكد يوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة.

وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في وقت سابق من يوم الأحد، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.كما أعلن رئيس مجلس بلدية العاصمة الإيرانية طهران، محسن هاشمي، أنه سيتم فرض حجر صحي على مدينة طهران في حال ارتفاع عدد المصابين فيها بفيروس "كورونا"، بعد أيام من إعلان الحكومة، تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني.فيما قررت السلطات التركية والأفغانية والعراقية، إغلاق المعابر الحدودية مع إيران مؤقتا خشية انتقال فيروس كورونا الذي تفشى في إيران إلى أراضيها.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا الجديد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".وأعلنت السلطات الصينية، أمس، ارتفاع عدد الوفيات جراء الالتهاب الرئوي المتسبب به الفيروس إلى 2442 حالة، وأكثر من 76.9 ألف إصابة مؤكدة.

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