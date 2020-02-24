تعرفي على ميزات وعيوب طرق إزالة شعر الوجه

تسعى المرأة الشرقية إلى الإطلالة المتكاملة على الدوام، ولذا تركز على أدق التفاصيل، ومن بينها شعر الوجه، والذي قد تحدث إزالته فرقاً كبيراً في إبراز ملامح جمالها وبالأخص صاحبات البشرة الفاتحة والشعر الداكن.



ونسلط الضوء هنا على طرق إزالة شعر الوجه ومالها وما عليها، لنجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات التي تجعلك مترددة في إزالة شعر وجهك، وبالتالي نساعدك على إيجاد الطريقة الأنسب لكِ.



إزالة الشعر بالليزر

تعتبر من أحدث الطرق المستخدمة لإزالة الشعر، وتعتمد على الحرارة المنبعثة من الضوء للتأثير على الأنسجة المستهدفة. ولديك خياران هنا إما أن تقومي بإزالة شعر وجهك في العيادة المختصة أو اقتناء جهاز ليزر للاستخدام المنزلي، والذي يناسب مناطق الجسم ذات المساحة الصغيرة كالوجه، هل تتحلين بالجرأة الكافية للقيام بهذا الأمر؟

المزايا: تعتبر نتيجتها الأطول مقارنةً مع طرق إزالة الشعر الأخرى، الأجهزة الحديثة تسبب ألماً أقل من سابقاتها.

العيوب: لا تناسب جميع أنواع الشعر وفعاليتها أكبر على صاحبات الشعر الداكن والقاسي، تتطلب جلسات عديدة، مكلفة، وقد تسبب تصبغات واحمرار وقد يصل الأمر إلى تورم والتهاب يزولان بعد فترة، ويجب عدم تعرض المنطقة المعالجة لأشعة الشمس.



جهاز التحليل الكهربائي

وتتم هذه العملية عبر غرز إبرة معدنية دقيقة للغاية متصلة بجهاز كهربائي لتصل إلى بصيلة الشعر وتدمرها، وهي الخيار المفضل لصاحبات الشعر الناعم والأشقر.

المزايا: فعالة على جميع أنواع الشعر، ويعتبر ظهور الشعر بعد تطبيقها أمر نادر.

العيوب: مؤلمة، مكلفة، ومدة الجلسات طويلة حيث يتم علاج كل شعرة لوحدها.



إزالة الشعر بواسطة الشمع

تختلف نتائج استخدام الشمع من امرأة لأخرى، فبينما تعتبر أفضل طريقة لبعضهن إلا أنها تجربة قاسية لأخريات وأنا واحدة منهن! ننصحك باستخدام الشمع البارد على وجهك لأنه يدوم بشكل أطول وآثاره أخف على البشرة من الشمع الساخن.

المزايا: تدوم نتيجتها لمدة تتراوح من 2 إلى 3 أسابيع، بالإضافة إلى أنها تدمر بصيلات الشعر مما يعطي الأمل بأن تخف كثافة الشعر عند تكرار استخدامها، رخيصة الثمن.

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العيوب: مؤلمة، وقد تسبّب حساسية واحمرار لا يزولان بسهولة وسرعة، ويجب عدم تطبيق أي كريمات على الوجه لمدة 24 ساعة وينصح أيضاً بعدم التعرض للشمس، وكما أن سوء تطبيقها قد يؤدي إلى حروق والتهابات في البشرة، واستخدامها بكثرة يؤدي إلى ترهل البشرة.

ماكينات إزالة الشعر عبر الملاقط

تعتمد على تكنولوجيا الملاقط الصغيرة لنزع الشعر من جذوره، وتعتبر الطريقة الأكثر شيوعاً لإزالة شعر الوجه حيث تزيل أقصر الشعيرات.

المزايا: تدوم نتائجها بين 2 إلى 4 أسابيع، لا تسبب زيادة في كثافة الشعر بل إن كثرة استخدامها تقلل من ظهور شعر الوجه على المدى الطويل، كلفتها بسيطة.

العيوب: الأعراض الجانبية لاستخدامها بسيطة هي الاحمرار والحساسية، وفي هذه الحالة قومي بتطبيق مكعب من الثلج على مكان الاحمرار، تحتاج الماكينة لتنظيف جيد بعد كل استعمال، وللحصول على نتيجة جيدة ينصح بغسيل الوجه بماء دافئة وإضاءة جيدة للمكان واختيار الجهاز ذي النوعية الجيدة.

إزالة الشعر بواسطة الكريمات

بكلّ صراحة! لسنا من أنصار استخدام الكريمات على الوجه.

المزايا: تعتبر هذه الطريقة الأسهل والأسرع لإزالة شعر الوجه، غير مؤلمة، رخيصة الثمن.

العيوب: بعض الكريمات قد تتسبب بحساسية البشرة، ولذا ننصحك بتجربتها على مساحة صغيرة من بشرتك، وتأكدي بأنها مخصصة للوجه، وتسبب زيادة في نمو الشعر ويبدأ الشعر بالظهور بعد عدة أيام فقط. ولكونها تحتوي على مواد كيميائية فإن رائحتها الواخزة قد تزعج البعض، واحذري من تطبيقها على أي منطقة فيها جرح أو التهاب.

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