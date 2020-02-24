تعرفي على أفضل ماسك للبشرة العادية للحصول على بشرة صحية

لا تتطلب البشرة العادية عناية فائقة بل تحتاج لاهتمام يومي عادي، فزيادة ترطيب في الشتاء ووقاية من الشمس في الصيف مع أفضل ماسك للبشرة العادية المغذية كفيلان بالحصول على بشرة صحية بامتياز، وقد تركنا لك مهمة ترطيبها ووقايتها من الشمس وحملنا على عاتقنا اليوم تقديم أفضل الماسكات لها فتعرفي عليها ولا تترددي بتطبيقها من اليوم.

أفضل ماسك للبشرة العادية

نادراً ما يصاحب البشرة العادية البثور والحبوب وإفراز الزيوت ولذا سوف يكون تركيزنا في هذا الماسكات على ترطيب البشرة وزيادة نضارتها بالإضافة إلى شد التجاعيد والتخلص من التصبغات إن وجدت، اختاري من هذه الوصفات ما يحل لك مشكلتك مع بشرتك واستمتعي بالنتيجة.

ماسك البشرة العادية من العسل والشوفان

يعمل العسل على تنظيف البشرة وتعقيمها نظراً لخواصه المضادة للبكتريا والفطريات بينما يقوم الشوفان بترطيبها، ولتحضير هذه الوصفة المذهلة للبشرة الدهنية قومي بنقع ملعقة من الشوفان العضوي في نصف كوب من الماء المغلي لمدة 10 دقائق ومن ثم أضيفي ملعقة من العسل الطبيعي ومن بعدها وزعي الماسك على بشرة وجهك ورقبتك حتى يجف ثم أزيليه بالماء الفاتر.

ماسك الكركم وزيت الزيتون للتخلص من تصبغات الوجه العادي

يعتبر الكركم أفضل مكون طبيعي لجميع أنواع البشرة، حيب يساهم في تخليصها من الشوائب والأوساخ وتفتيحها أيضاً والأمر الجيد بأنه في متناول الجميع، ولذا لا تترددي بخلط ملعقة من بودرة الكركم مع ملعقة من زيت الزيتون وعندما تحصلي على مزيج متماسك قومي بتدليك بشرة وجهك ورقبتك مع التركيز على أماكن التصبغات واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء البارد.

ماسك الليمون وخشب الصندل وزيت جوز الهند لتنقية البشرة

كل ما تحتاجينه للحصول على بشرة عادية نقية هو خلط ملعقة من بودرة خشب الصندل مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة من عصير الليمون وعندما تحصلي على مزيج متماسك قومي بتدليك بشرة وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء البارد.

ماسك للبشرة العادية لترطيب البشرة العادية

يعتبر هذا الخليط من أفضل ماسكات البشرة العادية، نظراً لدور الخيار في ترطيب وإنعاش البشرة. قشري حبة خيار ومن ثم اعصريها بالخلاط للحصول على عصير الخيار، ومن ثم أضيفي ملعقة من عصير البرتقال وملعقة من الطين الأخضر وامزجي الخليط جيداً، ومن ثم قومي بتوزيع الخليط على بشرة وجهك بشكلٍ متساوٍ لمدة 20 دقيقة ومن ثم اغسليه بالماء البارد.



ماسك بياض البيض وبودرة الشب للتخلص من تجاعيد البشرة العادية



يعتبر هذا الماسك من أفضل وأسهل ماسكات البشرة العادية. فبينما يعمل بياض البيض على شد البشرة تقوم بودرة الشب بتعزيز هذه الوظيفة بخواصها القابضة وكما تغلق المسام أيضاً، ولتحضير هذه الوصفة تحتاجين لمزج ملعقة صغيرة من بودرة الشب إلى بياض بيضة واحدة ومن بعدها امسحي وجهك بواسطة كرة من القطن مغمورة في الخليط واتركيها حتى تجف جيداً (من 20 إلى 30 دقيقة) ومن ثم أزيلي الماسك بواسطة الماء الفاتر.

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ماسك الخردل لتغذية وترطيب البشرة العادية

يحتوي الخردل على الزيوت والمواد المرطبة والمغذية للبشرة، لذا فكل ما تحتاجينه للحصول على بشرة رائعو هو تطبيق طبقة رقيقة من الخردل وتركها لمدة 20 دقيقة قبل شطف بشرتك بالماء الفاتر.

ماسك زيت نبق البحر وأوراق السدر لتغذية البشرة العادية

يتمتع زيت نق البحر الذي وصفه الدكتور أوز بالزيت المعجزة بالكثير من الصفات الرائعة على البشرة بينما تقوم أوراق السدر بتخليصك من الشوائب والأوساخ وتفتيح البشرة وشدها أيضاً، ولذا دللي بشرتك بخلط ملعقة من زيت نبق البحر مع ملعقة من بودرة أوراق السدر، ووعند الحصول على خليط متجانس وزعيه على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

بعد أن تعرفت على أفضل ماسك للبشرة العادية، لا تترددي بإفراد 30 دقيقة من وقتك مرتين في الأسبوع لتحصلي على بشرة مثالية من دون مكياج.



ماسك القرفة وجل الصبار لتفتيح البشرة العادية

تمتاز القرفة بقدرتها على تخليصك من الشوائب والأوساخ وتفتيح البشرة كما يساهم جل الصبار في تفتيحها أيضاً، ولذا لا تترددي بخلط ملعقة من بودرة القرفة الطازجة مع ملعقة من جل الصبار، وبعدها قومي بتطبيق هذا المزيج على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك الأفوكادو والعسل لنضارة البشرة العادية

يعتبر ماسك الأفوكادو والعسل من الماسكاتالتي تعمل على تغذية البشرة العادية وترطيبها، وهذه الوصفة سهلة ومكوناتها متوافرة في كل منزل ولذا قومي بهرس نصف حبة أفوكادو ناضجة ومن ثم اخلطيها مع ملعقة من العسل وبعدها وزعي الخليط على بشرة وجهك ورقبتك اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل أن تزيلي الماسك بالماء البارد.

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