الصحة السورية تعلن حقيقة حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" في اللاذقية

دمشق - لايف ستايل
نفت وزارة الصحة السورية ما تردد اليوم من شائعات حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينتي اللاذقية وطرطوس.
وأكد معاون وزير الصحة، أحمد خليفاوي أنه و"حتى تاريخه لم يتم الإعلان عن أي إصابة بالفيروس في البلاد"، موضحا أن الحالات الموجودة هي إصابات بمرض ذات الرئة التي تكثر في هذا الموسم، وقال إن الأعراض تتشابه مع "كورونا".
وأشار خليفاوي إلى أن الوزارة لن تخفي المعلومات وستعلن عن الإصابات في حال وجودها.
وحول وجود نقص في الكمامات، قال خليفاوي إن الطلب عليها ازداد، مبديا أسفه من وجود من يقوم باحتكار الكمامات نتيجة زيادة الطلب، داعيا المواطنين إلى التعامل بهدوء وحذر والتأكد من مصادر الأخبار.
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن إصابات بالفيروس في مدينتي اللاذقية وطرطوس، وذلك نقلا عن صفحة مزورة باسم أحد الإعلاميين، وبعض من قالوا إنهم أطباء.
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