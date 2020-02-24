شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج..ما هو تليف الرئة وهل يمكن إصابة الأطفال به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تليف الرئة يعد من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن يتعرض للإصابة بها العديد من الأشخاص، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر ن كل ما يخص هذا المرض من أسباب وأعراض وطرق علاج، وفقا لموقع "webmed".

ما هو تليف الرئة؟

تليف الرئة يعد من الأمراض المزمنة التي يزداد فرص إصابة الكثيرون بها، نتيجة للقيام ببعض العادات اليومية الخاطئة، وله العديد من المضاعفات الصحية في حالة اهمال علاجه، كما أنه يؤثر بشكل سلبي علي باقي أعضاء الجسم، بسبب أن هذا المرض يتسبب في تدمير الأوعية الدموية والحويصلات الهوائية المتواجدة في الرئة، ويزداد فرص تعرض الرئة لعدم قدرتها علي تحمل الأوكسجين والتخلص من غاز ثاني اكيد الكربون.

ما هي أعراض تليف الرئة؟

هناك العديد من الأعراض المصاحبة للإصابة بتليف الرئة، ومنها:

-يتعرض الشخص المصاب لضيق شديد في النفس.

-الإصابة بسعال جاف.

-يتعرض الأشخاص المصابون بتليف الرئة إلي الشعور الشديد بالإرهاق والتعب المستمر.

-التعرض لفقدان الوزن الغير مبرر.

-يشعر الأشخاص المصابون بتليف الرئة إلي الشعور بألم شديد في العضلات والمفاصل.

Advertisements

ما هي أسباب الإصابة بتليف الرئة؟

هناك أسباب كثيرة تتسبب في الإصابة بتليف الرئة، ومنها:

-التدخين يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتليف الرئة.

-استنشاق ملوثات البيئة كعوادم السيارات.

-أثبتت بعض الدراسات أن تربية الحيوانات الأليفة تزيد من فرص الإصابة.

-الإصابة بخلل في الجهاز المناعي يزيد من فرص الإصابة بتليف الرئة.

-أثبتت الدراسات أن العلاج الكيماوي والإشعاعي يعد من أبرز الأسباب.

-الإصابة ببعض الفيروسات والالتهابات.

ما هي المضاعفات الصحية التي تزيد من فرص الإصابة بتليف الرئة؟

التعرض والإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأيضا الإصابة بفشل القلب، بالإضافة إلي زيادة فرص الإصابة بسرطان الرئة.

ما هي أفضل طرق علاج تليف الرئة؟

يقوم الطبيب بإعطاء بعض الأوامر للمريض، ومن أبرزها تجنب التدخين، مع ضرورة ممارسة التمارين التنفسية التي تساعد علي استيعاب الرئة والحد من التعرض لضيق التنفس، مع تناول بعض الأدوية الغنية بالكورتيزون ، أما في حالة عدم تحسن المريض فقد يلجأ المريض للعلاج عن طريق زراعة الرئة، ويجب العلم أن الأطفال أيضا عرضة للإصابة بهذا المرض وخاصة إذا كان الأم والأب مدخنون.