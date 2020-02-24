شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة ينصحون بإضافة صدور الدجاج لنظامك الغذائى بدلا من اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدور الدجاج مليئة بالكثير من البروتينات والألياف والمواد المغذية الصحية الأخرى، ويعد أفضل بديل للحوم الحمراء، لأنها منخفضة السعرات الحرارية، وارتفاع نسبة البروتين يجعلها واحدة من أفضل المواد الغذائية الأساسية لفقدان الوزن، صدور الدجاج ذو نكهة رائعة، وهذا هو السبب في أنه طبق مهم في العديد من المأكولات في جميع أنحاء العالم، حسب ما نشره موقع "boldsky"



فوائد صدور الدجاج



يبنى العضلات

لماذا يجب أن تأكل صدور الدجاج؟1. يحافظ على كتلة العضلات

يعتبر صدور الدجاج لذيذا، ويعتبر من أفضل منتجات اللحوم، لتحسين كتلة العضلات، تساعد البروتينات في منتج الدواجن هذا في بناء والحفاظ على كتلة العضلات وتحسين المناعة، كما أنها مصدر كبير للبروتين ومنخفضة السعرات الحرارية للغاية، وفقًا لقاعدة البيانات الوطنية للمغذيات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي 3 أوقيات من صدور الدجاج المطبوخة على حوالي 130 سعرًا حراريًا فقط.

2. يعزز فقدان الوزن

صدر الدجاج هو مصدر كبير للبروتين، ومنخفضة للغاية في السعرات الحرارية، وفقًا لقاعدة البيانات الوطنية للمغذيات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي 3 أوقيات من صدور الدجاج المطبوخة على حوالي 130 سعرا حراريا فقط.

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يساعد على النوم

3. يعزز النوم الصحي

يحتوي هذا الطعام المذهل على حمض أميني أساسي مطلوب من الجسم لتحقيق الاستقرار في الحالة المزاجية، وتقليل التوتر والقلق، فهو يزيد من تركيز الكارنوسين والأنسيرين في المخ مما يساعد على علاج مشاكل التركيز.



يعزز خلايا الدم الحمراء

4. يبني خلايا الدم الحمراء

جميع منتجات اللحوم غنية بفيتامين B12 الذي يعد ضروريًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وصنع الأعصاب في الجسم، يعد صدور الدجاج مصدرًا جيدًا لهذا الفيتامين، كما أنه يمنع خطر الإصابة بأمراض مثل فقر الدم ومرض كرون.



يمنع التوتر

5. يقلل من الإجهاد التأكسدي

صدور الدجاج تحتوي على السيلينيوم، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي في الجسم، مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد على منع الأمراض مثل السرطان والسكري، والسكتة الدماغية، والربو، ومرض الزهايمر، وغيرها الكثير.

ماذا يحدث إذا كنت تأكل صدور الدجاج كل يوم؟

جسمنا يتطلب كل المغذيات في كمية كافية، فهى غنية بالبروتين الخالي من الدهون، ومنخفض ​​في السعرات الحرارية مما يجعله غذاءً مثاليًا للبروتين غير النباتي لفقدان الوزن وتراكم العضلات وجسم صحي.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن كمية البروتين اليومية الموصى بها هي 5-6.5 جرام، إذا تناولنا صدور الدجاج كل يوم، ولكن حتى الكمية المطلوبة، سيظل جسمنا في صحة جيدة، كما قد يساعدك تناول الدجاج المشوي على إنقاص الوزن بسبب قلة الدهون وانخفاض السعرات الحرارية.