تعرف علي أهم وأبرز فوائد الخميرة

فوائد الخميرة للوجه تعزز خلايا البشرة وبالتالي تقضي على البكتريا والجراثيم التي تسبب الحبوب في البشرة الدهنية كما تحافظ على نضارة البشرة الجافة، تحتوي الخميرة على بكتيريا أحادية الخلية وهي تعمل تحت ظروف خاصة مثل التدفئة، وتنمو هذه البكتريا في وجود الأكسجين أو في عدم وجوده، وتتعد أنواع الخميرة مثل الطازجة أو الفورية والجافة، وفي المقال التالي سوف نقدم فوائد ووصفات ماسكات الخميرة على البشرة.

فوائد الخميرة للوجه

تحتوي الخميرة على فيتامين b12 وبالتالي فهي تحافظ على نضارة البشرة وجمالها.

تحتوي الخميرة على المعادن وعلى الأحماض الأمينية التي تساعد في تنقية البشرة من الشوائب ومن السموم العالقة بها.

تساهم الخميرة بشكل عام في علاج الدمامل وفي علاج البثور وحب الشباب.

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تعتبر الخميرة صديقة البشرة الدهنية بصورة عامة وهذا لأنها تقتل البكتيريا التي تتسبب في ظهور حب الشباب.

تستعمل الخميرة في تنظيف الوجه كما أنها تستخدم في علاج ومنع ظهور البثور السوداء.

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